Европейский Союз и Соединенные Штаты Америки заявили, что от прозрачности процесса отбора нового главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры будет зависеть поддержка нашей страны.

Идентичные заявления опубликовали посольство США и представительство Евросоюза в Украине.

США и ЕС заявили, что “приняли к сведению” решение Верховной Рады Украины о назначении членов комиссии для выбора нового главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Они ожидают, что процесс отбора председателя САП будет прозрачным.

“Комиссия должна начать прозрачный процесс, в основе которого — добродетели и заслуги кандидатов. От этого будет зависеть наша дальнейшая поддержка”, — говорится в заявлении.