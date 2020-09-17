Идентичные заявления опубликовали посольство США и представительство Евросоюза в Украине.
США и ЕС заявили, что “приняли к сведению” решение Верховной Рады Украины о назначении членов комиссии для выбора нового главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
Они ожидают, что процесс отбора председателя САП будет прозрачным.
“Комиссия должна начать прозрачный процесс, в основе которого — добродетели и заслуги кандидатов. От этого будет зависеть наша дальнейшая поддержка”, — говорится в заявлении.
- Напомним, в августе Назар Холодницкий написал заявление на увольнение из Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) “по собственному желанию”.
- Для назначения нового главы ведомства и других должностных лиц САП должна быть сформирована конкурсная комиссия в составе 4 представителей Совета прокуроров и 7 представителей от парламента. 17 сентября Верховная Рада Украины назначила своих представителей в состав конкурсной комиссии на занятие должностей в специализированной антикоррупционной прокуратуре. Соответствующее постановление было принято с 3 раза. “ЕС”, “Батькивщина” и “Голос” раскритиковали подобранных кандидатов. Подробнее об этом читайте в материале.
- Ранее некоторые депутаты Европарламента заявили об угрозе для безвизового режима с Украиной из-за проблемной процедуру отбора руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Также там сомневаются относительно поддержки Украины ЕС и МВФ.