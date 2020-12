В 2020 году Ukrainian IT Awards состоялся уже в девятый раз, потерпев ряд изменений:

впервые единственным и независимым организатором конкурса стала Ассоциация “IT Ukraine»;

впервые конкурс состоялся при поддержке Министерства цифровой трансформации Украины;

конкурс претерпел изменения визуального стиля;

расширился перечень номинаций, среди которых появились 2 командные – Innovation-Research of the year и Impact of the Year;

за объективность оценивания отвечал независимый консультант по проверке правильности подсчета голосов – PwC в Украине;

участие в мероприятии приняла рекордное количество за все годы существования конкурса участников – организаторы получили 182 заявки от 106 компаний;

финал и церемония награждения состоялись в режиме Live Broadcast.

Константин Васюк, Исполнительный директор Ассоциации “IT Ukraine”: “В этом году нам удалось масштабироваться и привлечь рекордное для нас количество участников – 106 IT-компаний! Особое внимание вместе с партнерами мы уделили изменениям визуального стиля конкурса, привлекли также независимого партнера по проверке правильности подсчета голосов PwC в Украине. Мы благодарны нашим партнерам, которые поддерживают нас и рады, что ежегодно их становится больше и больше. Спасибо за доверие и участникам, которые делятся своими профессиональными успехами и создают действительно значимые для IT-индустрии проекты”.

Победителями Ukrainian IT Awards 2020 стали следующие участники и проекты:

Business Analysis – Мария Шугурова, Lead Business Analyst / People Manager, EPAM Ukraine

Design – Алеся Подлесная, Lead UX & Product Design, Piavita

Software Engineering – Александр Немиш, Software Engineer, IOHK (Input Output)

Quality Assurance – Виктория Таранюк, Associate QA Manager, GlobalLogic Ukraine

Management – Роман Маркив, Program Manager, SoftServe

IT education – Оксана Сiтникова, Director. Learning & Development, EPAM Ukraine

Infrastructure & DevOps – Станислав Коленкин, Cloud Architect, SoftServe

Product Management – Богдан Кот, Product Manager, Ring

Software Architecture – Роман Феняк, Cloud Solutions Architect, SoftServe

Impact of the Year – USF

Innovation-Research of the year – Mawi BP Watch.

Победители получили призы от партнеров конкурса – сертификаты от Kyiv Mohyla Business School на обучение по следующим направлениям:

Менеджмент: основные умения управленца

управление проэктам

Экономическое мышление. новые парадигмы

Эмоциональная компетентность: составляющие продуктивного взаимодействия

Стратегический маркетинг для ТОП-ов.

Также подарки для участников подготовила команда Creative Quarter:

сертификат на free space – Hot Desk plan (12 месяцев) для победителей;

сертификат на free space – Hot Desk plan (6 месяцев) для финалистов.

Елена Волкова, партнер PwC, отметила: “Миссия Ukrainian IT Awards резонирует с философией PwC. На протяжении многих лет PwC инвестирует в сферу технологий, в частности, в современные IT-решения, которые мы используем в аудите. Технологические достижения украинский отмечают отраслевые организации и ассоциации на международной арене.

Украинские специалисты разрабатывают ИТ решения для топовых мировых компаний. Немало популярных во всем мире приложений создавались в Украине, а сегодня помогают людям на всей планете. Именно поэтому чрезвычайно важно знать имена тех специалистов, которые стоят за многочисленными IT достижениями нашей страны и прославляют Украину как технологическую нацию! PwC пристально следила за правильностью подсчета голосов конкурса изначально оценки заявок командой экспертного жюри до утверждения результатов. Поздравляем будущих победителей и благодарим за доверие “.

В 2020 году основным организатором Ukrainian IT Awards стала Ассоциация «ИТ Ukraine”. С 2017 до 2020 года она была соорганизатором конкурса вместе с SoftServe, компанией, которая основала его в 2012 году. В этом году компании SoftServe, EPAM, Ubisoft и Intellias выступили партнерами номинаций. Конкурс состоялся при поддержке Министерства цифровой трансформации Украины.

Независимым консультантом по проверке правильности подсчета голосов выступила компания PwC в Украине.

Design & Development партнер конкурса – компания sense IT.

Банк-партнер Ukrainian IT Awards 2020 – UKRSIBBANK BNP Paribas Group.

Office-Partner конкурса – Creative Quarter.

Локация-партнер – PMHUB.

HR-партнер – Work.ua.

Медиа-партнеры: журнал “Бизнес”, # Bykvu.com.

Информационные партнеры:

Lviv ИТ Cluster, Kharkiv IT-cluster, IT Dnipro Community, Kyiv IT Cluster, IT cluster Ивано-Франковск, IT Association Vinnytsia, Тернопольский ИТ Кластер, European Business Association, American Chamber of Commerce, 1991 Open Data Incubator, Unit.City, Radartech , BazaIT, Startup Kyiv, IHub, Art of Business Analysis, Project Management Institute, ITVDN, CyberBionic Systematics, LAMPOVOE IT, Wtech, Ukrainian Venture Capital and Private Equity Association (UVCA), IT Network, Happy Monday, Cherkasy IT Cluster, Rivne IT cluster, Business Analysis Community, International Institute of Business Analysis, ЛУН, flatfy, Projector.