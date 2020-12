22 декабря состоялась крупнейшая в Украине конференция об образовании в IT - Synergy. IT Business & IT Education. В этом году мероприятие проходило в седьмой раз, соединив online и offline-форматы. Конференция привлекла 43-х спикеров и рекордное количество участников - 1189.

Конференция состояла из докладов экспертов, тематических панелей-дискуссий и воркшопов. Она соединила на одной площадке специалистов со стороны бизнеса, государства и ряда учебных заведений для обсуждения нынешних вызовов и дальнейшего развития IT-образования.

В этом году обсуждение происходили вокруг актуальных тем новых подходов к сотрудничеству IT-бизнеса и IT-образования, его диджитализации и глобальных подходов к развитию и тому подобное. С подробной программой мероприятия можно ознакомиться по ссылке.

Ключевыми спикерами нынешней Synergy. IT Business & IT Education стали кандидат наук и профессор Оклендского университета Барбара Окли и Head of Learning Practice в EPAM Systems и профессор Мэрилендского университета Сандра Лафлин.

Максим Почебут, руководитель образовательных программ в EPAM Ukraine и вице-президент по образовательным вопросам Ассоциации “IT Ukraine” отмечает, что системному развитию IT индустрии в Украине во многом способствует сотрудничество ключевых игроков в IT-образовании – бизнеса, государства и собственно педагогов. Именно поэтому залогом эффективного развития IT-индустрии является продуктивным диалогом между педагогами и бизнесом, а также всесторонней и своевременной поддержкой государства и готовностью управленцев принимать во внимание потребности обеих сторон.

“Synergy. IT Business & IT Education как площадка для встречи педагогов, бизнеса, власти и обсуждения ими актуальных отраслевых вопросов, является чрезвычайно важным для поиска действенных решений. В этом году мероприятие впервые проходило в смешанном формате online и частично offline, что позволило нам привлечь виртуально экспертов мирового уровня”, – комментирует Максим Почебут.

Ключевую роль конференции во взаимодействии бизнеса государства и педагогов для развития IT-образования отмечает и Андрей Переймибида, директор Talent Acceleration Center в SoftServe. Он утверждает, что конференция Synergy. IT Business & IT Education является именно той площадкой, где можно подвести итоги в направлении развития IT-образования и обсудить дальнейшую стратегию ключевых участников. Это место объединяет единомышленников и конкурентов, представителей правительства, бизнеса и образования. И если бы не было такого места, его следовало бы создать.

В последние годы значительно усилился тренд сотрудничества между педагогами, бизнесом и государством. Все больше внимания уделяется STEM-дисциплинам, само же IT-образование диджитализируется и акцентирует внимание, в том числе, и на развитии soft skills.

Сакало Евгений Сергеевич, руководитель университетской программы GlobalLogic Ukraine добавляет, что чрезвычайно важно системно актуализировать и разрабатывать совместные образовательные программы.

“На сегодня в Украине работают более 185 тыс. IT-специалистов, которые разрабатывают технологические решения для компаний по всему миру. Учитывая быстрое развитие IT-индустрии и спрос на специалистов, можно спрогнозировать, что через несколько лет эта цифра существенно возрастет. Конечно, рынок потребует квалифицированных работников: Big Data, AI, AR, Data Science, Cybersecurity, Knowledge Engineers далее. Все это наукоемкие дисциплины компьютерных наук, требующих длительной и качественной подготовки, чтобы конкурировать на мировом рынке”, – подчеркивает он.

Глобальными трендами в развитии IT-образования и инсайтами в области неврологии в этом контексте поделилась и Барбара Окли, кандидат наук и профессор Оклендского университета. Она подчеркивает, что образование и IT имеют симбиотические отношения – мы не могли бы иметь IT без образования, и мы не могли бы получить образование без IT.

“Некоторые из крупнейших последних исследований неврологии показывают большую ценность инновационных методов обучения, таких как практика поиска и чередование, которые помогают студентам легче изучать IT независимо от их возраста”, – рассказывает Барбара Окли.

