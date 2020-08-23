22 августа под Аркой Дружбы народов состоялась торжественная церемония открытия 49-го Киевского международного кинофестиваля “Молодость”.

На событии объявили международное жюри всех конкурсных программ, участников кинофестиваля и лауреата премии “Скифский олень”. В этом году награду за вклад в мировое киноискусство получил актер, режиссер, продюсер и писатель Оссейн. Перформером вечера стал украинский композитор и исполнитель Дмитрий Шуров.

В этом году на события с торжественным словом выступил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко: “Я рад, что фестиваль, который празднует 50 лет, так же как и Венецианский кинофестиваль, рискнул и проводит не только онлайн, но и оффлайн встречи. Мы, действительно, соскучились друг за другом. Горжусь, что на фестивале покажут 55 украинских фильмов и есть украинские программы”.

Все показы на локации “Арка Дружбы народов” будут бесплатными, билеты на физические показы можно приобрести на ticketsbox.

Подробнее с программой и каталогом ознакомьтесь по ссылкам.