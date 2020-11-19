В эфире "Общественное Львов" состоялись дебаты между Андреем Садовым и Олегом Синюткой. Политики являются кандидатами на должность главы Львовской ОТО.

Видео опубликовано на сайте “Суспільне-Львів”.

Согласно данным на сайте ЦИК, второй тур выборов мэра Львова запланирован на 22 ноября. Наибольшее количество голосов в первом туре набрали действующий мэр Андрей Садовый и нардеп от “Европейской Солидарности” Олег Синютка.

Андрей Садовый возглавляет город с 2006 года. Олег Синютка является народным депутатом Украины, был председателем Львовской облгосадминистрации. До этого работал заместителем Андрея Садового. В 2007-2014 годах работал первым заместителем Львовского городского головы.

Напомним, в комментарии на телеканале “Прямой” нардеп Николай Княжицкий уточнил, что “Суспільне” во Львове “возглавляет кума Садового”.

В начале встречи состоялась жеребьевка. По ее результатам Андрей Садовый вытащил номер один, а Олег Синютка – номер два.

Далее каждый из кандидатов получил время на представление. Программа состояла из 5 блоков. Приветствие. Первый блок – о жизни Львова 2020, второй – о COVID-19 и вызовах для местной власти, третий – вопросы журналистов, далее – блок об общественном транспорте Львовской ОТО, последний блок – “лицом к лицу”, это перекрестные дебаты. Каждый из участников имел право задать три вопроса своему оппоненту.

О жизни Львова 2020

“Стрыйская, Научная, Кульпарковская, Княгини Ольги, Городоцкая, Черновола, Липинского, Мельника – это те дороги, которые я проходил. Ни одна дорога за то время, когда я занимался ими, не зимовала. Сегодня Бандеры разрыта, Пекарская разрыта, и они будут зимовать разрытые”, – сказал Синютка.

“Вы сегодня вспоминали очень много о своих успехах во Львове. Ну, извините, но у меня было очень много заместителей, которые работали. Вы отвечали за экономику, поэтому не приписывайте себе чужих заслуг”, – сказал Садовый.

Оба кандидата обвиняли друг друга в незаконных застройках. По словам Олега Синютки, разрешения на незаконную застройку предоставляет город. Андрей Садовый отрицает. По его словам, такие разрешения выдает ГАСК.

COVID-19 и вызовы для местной власти

“Мы активно усиливаем все наши больницы, потому что мы понимаем, пандемия не закончится завтра. С другой стороны – на какие средства мы это делаем, мы делаем за средства местного бюджета. И те же предприниматели, которые нам помогают, сегодня правительство им выставляет условия закрываться”, – сказал Садовый.

“Люди сегодня не имеют возможности попасть в больницу. Я предложил план выхода из этой ситуации. Первое – нам нужно сохранить медиков, и, подписывая контракт, надо выплачивать 40-80 тысяч санитарам, медсестрам и врачам. Второе, немедленно провести бесплатное тестирование. И третье, показать как используется ковидный фонд”, – сказал Олег Синютка.