В течение недели эксперты отрасли, представители промышленности и государственной власти делились опытом и обсуждали эффективность и перспективы технологий четвертой промышленной революции.

В конце ноября состоялся Trans4mation week – Первый в Восточной Европе форум об Индустрии 4.0. В этом году событие проходило онлайн и собрало больше 1000 руководителей из украинских компаний, которые интересуются инновационными технологиями для управления предприятием. Форум инициировала компания IT-Enterprise.

В течение недели топ-менеджеры из FED, Донбассэнерго, INTERPIPE и Метинвест – ЗЛМЗ рассказывали о том, как технологии четвертой промышленной революции – IIoT, Digital Twins, Smart Factory, Predictive Maintenance, Machine Vision – помогают их компаниям стать эффективней.

Презентации кейсов проходили четыре дня, по одной компании в день. В программе были доклады и видеоэкскурсии на производство каждого из предприятий. Новый формат – видеоэкскурсии – использовали для погружения в детали кейсов и наглядной демонстрации эффекта от технологий прямо на местах.

На форуме презентовали новое украинское hardware-решение для контроля состояние оборудования – KOEEBOX. Специалисты Запорожского литейно-механического завода (часть группы Метинвест) рассказали, как устройство помогло им повысить эффективность оборудования без капитальных вложений.

Олег Щербатенко, генеральный директор IT-Enterprise, отмечает: “Пандемия и локдаун стали самыми сильными драйверами для распространения технологий Industry 4.0 за последние годы. С технологиями Индустрии 4.0 компанией можно управлять удаленно и быть в курсе всего, что происходит на производстве. Искусственный интеллект, который лежит в основе многих решений и продуктов Индустрии 4.0, не болеет и не допускает ошибок, как это случается с людьми. Компании, которые этим пользуются, получают ощутимые конкурентные преимущества на рынке”.

Пятый день форума – Trans4mation Policy Day – был посвящен вопросам распространения технологий четвертой промышленной революции в Украине. В дискуссии приняли участие Олег Щербатенко (IT-Enterprise), Андрей Длигач (Advanter Group, Центр экономического возрождения), Дмитрий Кисилевский (Комитет Верховной Рады по экономическому развитию), Владимир Власюк (“Укрпромвнешэкспертиза”), Виталий Немилостивый (Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины). Модерировал дискуссию Александр Юрчак, генеральный директор Ассоциации предприятий промышленной автоматизации Украины.