17-річна Дарнелла Фрейзер в травні минулого року знімала на відео, як офіцер поліції Міннеаполіса Дерек Шовін майже 9,5 хвилин притискав коліном шию Джорджа Флойда до землі. Внаслідок цього темношкірий американець помер, а поліціянта вдалося засудити.

Відео, яке зняла дівчина-підліток, стало основою в судовій справі, звернув увагу американський телеканал CNN.

На фото Дарнелла – третя з права, поряд зі своїм 9-річним братом.

В день вбивства Флойда дівчина завантажила зняте відео в Мережу. Його дуже швидко поширили.

В матеріалі сказано, що, можливо, якби не відео Дарнелли, Шовін досі був би на свободі та працював в поліції.

Дівчина написала емоційний пост після того, як присяжні визнали Шовіна винним за всіма трьома пунктами звинувачення. Тепер йому загрожує до 40 років позбавлення волі.

“Я так сильно плакала… Дякую, Боже. Дякую, дякую. Джордже Флойде, ми зробили це! Справедливість перемогла”, – написала дівчина.

Тітка Флойда, Анджела Харрелсон, похвалила Дарнеллу, написавши:

“Якби не ця 17-річна дівчина, поліціянти вбили б когось іще, якогось іншого темношкірого чоловіка, а потім сказала б: “О, він помер через наркотики” чи ще щось подібне”.

Губернатор штату Міннесота Тім Уолц також подякував Фрейзер за її “людяність”.

“Це відео, можливо, єдина причина, через яку Дерек Шовін потрапить за ґрати”, – сказав він.

Дівчині подякувала й американська телеведуча Опра Вінфрі.

“Я плакала від радості, коли слухала вирок… Я вдячна свідкам за їх покази. Вдячна Дарнеллі Фрейзер. Вдячна кожному присяжному за те, що вони побачили й визнали те, що весь світ побачив на відео”, – написала вона.

Фрейзер відповіла в соцмережах тисячам людей, які дякували їй за зняте рік тому відео.

“Я не можу відповісти на всі ваші прекрасні коментарі так, як мені того хотілося б, але ДЯКУЮ всім вам… Ще раз дякую”, – написала дівчина.