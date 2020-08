Видеозапись опубликовало “Еврорадио”.

Как известно, Тарайковский погиб 10 августа на перекрестке проспекта Пушкина и улицы Притыцкого, где силовики жестко разогнали акцию протеста против результатов президентских выборов в Беларуси. Он стал первой жертвой протестов, смерть которой официально подтвердили в МВД Беларуси.

В свидетельстве о смерти мужчины указано, что основная причина гибели — открытая рана грудной клетки. Он умер от массивной потери крови, информирует белорусское издание TUT.BY.

В Министерстве внутренних дел Беларуси заявляли, что Тарайковский якобы хотел бросить взрывное устройство в силовиков, но оно взорвалось у него в руке, отчего мужчина и скончался. Однако очевидцы сообщали, что у мужчины в руке ничего не взрывалось.

И опубликованное видео это подтверждает. На записи видно, что мужчина идет к силовикам с высоко поднятыми над головой руками, в которых не было никаких предметов. Он в этот момент не держал оружие или взрывчатку. Погибший также ничего не бросал в сторону силовиков.

Спустя несколько секунд один из силовиков в него выстрелил с близкого расстояния. Данный момент зафиксирован на записи (видна вспышка от выстрела). После выстрела мужчина упал.

Ранее сегодня агентство Associated Press опубликовало кадр, на котором зафиксирован момент ранения Тарайковского. На фото видно большое пятно крови на его майке в районе груди, а также стоящие напротив силовики с оружием.

Изображение взято из видеоматериалов, снятых в понедельник, 10 августа, во время протестного митинга в Минске.

Ранее расследователи из организации Conflict Intelligence Team по итогам изучения видео с места гибели Тарайковского также пришли к выводу, что мужчину могли убить силовики. В CIT отмечали, что у него в руках ничего не взрывалось, и мужчина погиб от выстрела спецназа.

“При покадровом просмотре видео видно, как один из стоящих в середине перекрестка силовиков поднимает оружие, а затем видна вспышка выстрела, после которой протестующий начинает шататься и падает на левый бок и неподвижно лежит на спине”, – сказано в расследовании.

[SENSITIVE VIDEO] Minsk, Aug10. You can see the shot, and then protester began to stagger. Later another rifle was directed (illuminated by a flashlight) and two more shots. The man falls. Apparently, nothing exploded in his hand, as reported in the news pic.twitter.com/58EVcesajb

В CIT пришли к выводу, что с большой долей вероятности убийство совершил один из бойцов спецназа КГБ Беларуси “Альфа” или спецназа МВД “Алмаз”.

On August 10, Belarusian authorities announced the death of a protester in Minsk. An IED exploded in his hand, they alleged.

We analyzed a video which the protester’s wife says shows his death. We believe he was killed by Belarusian special forceshttps://t.co/Jxt22MPBoP pic.twitter.com/axQhMR8Aro

— CIT (en) (@CITeam_en) August 14, 2020