Об этом сообщают #Буквы.

На днях в Сети всплыло видео, сделанное якобы 21 ноября, в День достоинства и свободы. В ролике показано, как новоизбранные глава и депутаты Сюртовской объединенной территориальной общины, что на Закарпатье, после присяги исполнили гимн Венгрии. Служба безопасности Украины уже начала проверку возможных признаков противоправной деятельности в действиях депутатов.

Впоследствии в соцсетях появилось видео, которое позиционируется как ответ на действия депутатов. В ролике показан мужчина в балаклаве, на фоне которого виднеется указатель населенного пункта Берегово (Закарпатье) и символика националистической партии “Правый сектор”.

Мужчина на видео произносит угрозы гражданам, имеющим венгерский паспорт.

“Вы на украинской земле. Мы знаем каждого. Кто из вас получил паспорт или получает какие-то гранты от мадьяр (самоназвание венгров — ред.). Запомните, мы придем к вам, мы повсюду, мы везде. Мы найдем вас. Мы знаем, где вы работаете, где вы живете, где учатся ваши дети. Внимательно следите за своими мыслями и за своими мечтами об автономности. Иначе мы придем за вами и за вашими детьми”, — говорит он.

Из-за появления на видео символики “Правого сектора” предполагали, что авторами видео являются члены партии. Однако партия отрицает свою причастность к ролику.

“Никакого вообще отношения ни организация “Правый сектор”, ни любые активисты “Правого сектора” не имеют к этому всему. Это не флаг “Правого сектора”, это просто красно-черный флаг и снизу или шарфик, или что-то такое, то, что у нас продается на каждом шагу. То есть это даже не наша символика официальная”, — заявил руководитель партии Андрей Тарасенко в комментарии “5 каналу”.

На скандальное видео уже отреагировали правоохранители. В Нацполиции уверяют, что тщательно изучили видео и принимают меры для установления и задержания провокаторов.

“Действия неизвестных квалифицированы как нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам. Расследование уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Украины, поручено следственному управлению полиции Закарпатья”, — сообщили в НПУ.