В июне 2020 года мир официально увидел новую игровую консоль PlayStation 5, а 19 ноября состоялся ее официальный релиз. Выход PlayStation 5 вызвал больший ажиотаж, чем презентация следующего поколения iPhone и MacBook.

#Буквы запускают спецпроект с PlayStation, в котором расскажут о мифах и трендах современной игровой индустрии.

В материале читатели смогут узнать о характеристиках новой PlayStation 5, вышедшей в двух версиях: Digital Edition и базовой версии с Ultra HD Blu-ray приводом, а также о том, почему новый геймпад для PS 5 признан “прорывом на целое поколение”, вы сможете прочитать в нашем материале, который выйдет скоро.

Также читатели смогут узнать о том, что около 2,5 млрд людей в мире регулярно играют в видеоигры, а современные геймеры – это не только подростки. Например, средний возраст геймера в США – 35 лет.

PlayStation развенчает некоторые мифы относительно игр и игроков, как, например, то, что мужчины любят делать что угодно, лишь бы не “взрослые” дела, в отличие от женщин.

Но… женщин-геймеров оказалось ненамного меньше, чем мужчин – 41% всех опрошенных геймеров. Причем играют в основном взрослые: среди женской аудитории геймеры, старше 18 лет, составляют 31% (больше, чем мальчиков-подростков).

Из материала читатели также узнают историю возникновения и развития игровой индустрии.