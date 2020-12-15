Если подумать о городской дороге, полной суеты, машин, пробок, нервных водителей и крупногабаритной техники средь белого дня, никаких приятных чувств не возникает.

На уме лишь будничная цель и тревога о собственном авто. Именно в таких опасных условиях важно наличие камеры в машине. Только видеорегистратор сможет предоставить все доказательства в спорной ситуации.

Автомобильная “палочка-выручалочка”

Видеорегистратор — это небольшая переносная камера, записывающая происходящее вокруг машины. Будь то в дороге, на стоянке или парковке у дома, полезный гаджет сохранит видео и предоставит всю информацию на карте памяти. Крепится устройство зажимами или присосками под лобовым стеклом.

Критерии выбора:

разрешение камер (2-5 Мп) и разрешение видео (HD или SuperHD);

наличие дисплея (для просмотра записей) и его диагональ (от 1,5 до 4 дюйма);

микрофон (для голосовых записей);

угол обзора (от 120° до 180°; оптимальный показатель 130-140°, так картинка не искажается и охватывает все лобовое стекло);

формат записываемых файлов (чем больше, тем лучше);

частота (от 15 до 30 кадров в секунду).

Указанные функции обеспечат качественную работу устройства. Не меньшей важностью обладают и дополнительные функции, такие как возможность вращения камеры (для боковой съемки при общении водителя с патрульными).

Обязательно детально ознакомьтесь с техническими характеристиками гаджета, оказывающих большое влияние на скорость и качество работы в различных погодных условиях. Четкость фиксации дорожных происшествий может сыграть важную роль в суде или простом будничном споре.

Функции видеорегистратора

Как и любой другой современный гаджет, авторегистратор может быть простой камерой с минимальным набором функций, а может быть и мегакрутым устройством, спасающим жизни.

Дополнительные функции в зависимости от модели:

ночная съемка и расширенная — возможность получения четкой картинки при перепадах освещения;

навигатор GPS;

наличие акселерометра — фиксатор увеличения скорости авто и резкого торможения;

наличие съемного энергонакопителя — такие модели продолжают свою работу и при выключенном двигателе.

Подобные “примочки” довольно полезны и в той или иной ситуации оказывают решающие действие. Видеорегистраторы представлены на рынке в огромном выборе как по своим характеристикам, так и по цене. Обязательно обзаведитесь таким важным устройством, дабы фиксировать все происходящее на дороге. Его наличие добавит уверенности водителю и, вероятно, сохранит семейный бюджет в случае разбирательств при ДТП.