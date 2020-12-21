Об этом в интервью #Буквам рассказал бывший глава ДАБИ Алексей Кудрявцев.

“Об этой реформе нужно забыть и больше к ней не возвращаться. Все, чего они добились, разъединив ГАСК на три структуры – это пресловутые 5 долларов взятки за квадратный метр превратились в 15”, – отметил экс-чиновник.

Еще одна проблема, по словам Кудрявцева, о которой не говорят – это проверки. Их сейчас не проводят.

“Может, оказаться, что в земле не то целевое назначение, что разрешили строить 10 этажей, а построили 20, а коммуникации не выдерживают такую ​​нагрузку, может оказаться, что никуда врезать канализационную систему. Вместо арматуры в 20 миллиметров закладывают 10 миллиметровую. Застройщик экономит на каждом доме миллионы, но последствия могут быть ужасными “, – сказал он.

“А дома растут как грибы, затем их как-то через суд пытаются легализовать, как дом Билозир на Подоле. Сейчас, вроде, проверки вернули, но только для вновь органов. Но все равно год никого не проверяли – это вернется очень большими проблемами “, – добавил Кудрявцев.

Кудрявцев возглавлял Даби в 2018 году. Его уволили за якобы фальшивый диплом, хотя на самом деле причиной называли то, что он сменил главу ГАСК в Одессе и собирался уволить в Киеве. Суммы откатов в этих областях являются крупнейшими в стране. В 2019 Кудрявцев мог стать заместителем Елены Бабак, но одной из уомв прихода было изменение тогдашнего руководства Даби. В результате Бабак освободили от должности, а в ГАСК вернулись чиновники эпохи Януковича, которые и изобрели схему “5 долларов за кваратний метр”.