Решение отложить спецоперацию по задержанию российских наемников ЧВК "Вагнера", которые уже находились в Беларуси, мог принять только президент Украины Владимир Зеленский. А контакт с главой Беларуси мог обеспечить глава Офиса президента Андрей Ермак.

Об этом в эфире авторской программы Юрия Луценко “Прямым текстом” на “5 канале” сообщил экс-посол Украины в Беларуси (2010-2011), представитель Украины в политической подгруппе ТКГ (2018-2019) Роман Безсмертный.

Луценко, в частности, спросил у Безсмертного, откуда, по его мнению, белорусы могли получить информацию о “вагнеровцах” – “из Киева или из Москвы”.

В ответ Безсмертный заявил, что слив информации мог произойти только из Киева.

“Для меня очевидно, что слив информации произошел из Киева. И я даже по информации, которая на тот момент была, и по пониманию, что такое Беларусь, могу указать, в какие пункты это делалось, через кого канал этот работал, и кто из присутствующих на совещании (у президента Зеленского, – ред.) родил эту идею, кто обеспечил технологически это направление и кто решение принял”, – подчеркнул Безсмертный.

По его словам, передачу информации мог обеспечить глава Офиса президента Украины Андрей Ермак через министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея.

“Мы должны понимать, что это за государство – Беларусь. Это государство, которое находится в руках одного человека. Возле него есть только одно лицо, которое имеет постоянную прямую связь с контрагентами в Киеве. Министр иностранных дел Беларуси нынешний, Владимир Макей… Его визави мог быть только один человек – это руководитель Офиса (президента Украины – ред.), потому что это соответствующий уровень. А мог ли кто-то с украинской стороны выходить непосредственно на Лукашенко? Извините, но для того, чтобы с ним говорить, надо понимать, что это – лицо статусного характера. С ним могло говорить только первое лицо“, – рассказал Безсмертный.

Он также отметил, что без такого разговора между украинской и белорусской стороной “не могла состояться передача документов” по “вагнеровцам”.

“Потому что надо понимать − это 31 человек, из которых часть была “подсаженых”. То есть их надо было сегментировать. Это означало, что был еще “почтальон”, который передавал документы. В связи с тем, что как все знают, задерживали не всех сразу – означает, что их сегментировали по частям. А задерживали с соответствующим внешним “театром”, помните, шевроны показывали – ну как это всегда делается”, – пояснил Безсмертный.

Он отметил, что решение принимал непосредственно президент, “потому что это решение никто другой не мог принимать, а вот контакт обеспечивал руководитель Офиса”.

Безсмертный выразил мнение, что в Офисе Зеленского не осознавали на тот момент ответственности за эту спецоперацию.

“На минутку давайте задумаемся: в кабинете президента находятся люди, которые за свою жизнь вообще не осознавали, что такое решение и последствия. Они вообще продолжают играть роль. За исключением руководителя ГУР Министерства обороны и заместителя главы Службы безопасности. Все остальные в этой ситуации либо случайные люди, либо люди, которые в любой момент могут повернуть свой флюгер в любую сторону”, – заявил он.

Безсмертный добавил, что все ответы относительно мотивов срыва спецоперации должно дать следствие.

“Я сейчас говорю о первом человеке, который не осознавал ответственности за решение, которое принимает. Все остальные выполняли свои обязанности так, как им полагалось по службе”, – подытожил Безсмертный.

(На видео – с 1 часа 1 мин.)

Что известно о спецоперации по “вагнеровцам”?

В конце июля правоохранительные органы Беларуси задержали под Минском боевиков российской частной военной компании “Вагнер”. В правоохранительных органах заявили, что была получена информация о прибытии на территорию страны более 200 боевиков “для дестабилизации ситуации в период избирательной кампании”, однако задержали только 33 человека.

Впоследствии журналист Юрий Бутусов на своей странице в Facebook и “Украинской правды” сообщили, что украинские спецслужбы готовили масштабную операцию по задержанию группы боевиков ППК “Вагнера”, для чего выманили их в Беларусь.

Сообщалось, что ГУР, СБУ и департамент по военным преступлениям Офиса генпрокурора готовили операцию больше года. В рамках спецоперации боевиков наняли по поддельным договорам охранять нефтяные вышки в Венесуэле. Во время вербовки они дали под запись свидетельства о преступлениях на территории Украины, потому что думали, что показывают “работодателю” уровень “квалификации”. Боевики должны были вылететь из Минска. Им уже даже купили билеты.

Из 33 задержанных 28 оказались боевиками. 9 из них — граждане Украины, 11 — находятся в базе “Миротворца”. В составе группы были те, кто, вероятно, был причастен к сбитию Boeing МН-17, Ил-76 под Луганским аэропортом, АН-26 около Луганска.

24 июля заместитель председателя СБУ Руслан Баранецкий и начальник Главного управления разведки Минобороны Василий Бурба доложили о проведении финальной стадии операции в Офисе президента.

Тогда на встрече присутствовали Ермак, Зеленский, глава комитета по разведке Руслан Демченко и заместитель главы ОП по вопросам обороны Роман Машовец.

Ермак попросил отложить операцию, чтобы не сорвать обмен пленными. Руководители спецслужб говорили, что операцию уже нельзя останавливать, но Зеленский в результате поддержал Ермака — ее перенесли на 30 июля. Уже 29 июля “вагнеровцев” задержали в минском пансионате.

Украинские разведчики заподозрили слив информации Федеральной службе безопасности РФ. После того как силовики доложили об этих планах Офису президента, спецоперация провалилась.

14 августа стало известно, что Беларусь передала задержанных наемников России, несмотря на запросы Офиса генерального прокурора о передаче их украинской стороне.

В Службе безопасности Украины категорически отрицали участие СБУ в спецоперации по задержанию боевиков “Вагнера” ​​в Беларуси. Председатель Офиса президента Андрей Ермак также опроверг информацию о срыве операции из-за вероятной утечки информации после совещания у президента.