Жители столицы смогут посмотреть на Киев под новым углом: в конце этого года в городе состоится серия парковых онлайн-забегов KYIV PARK RUN ONLINE.

Как отмечает компания-организатор Run Ukraine, этот формат призван пригласить киевлян “открыть” для себя город, в котором они живут, увидеть то, на что никогда не обращали внимания.

KYIV PARK RUN ONLINE – это серия из четырех онлайн-забегов, посвященных паркам Киева: Мариинскому парку, Голосеевскому парку им. М. Рыльского, Парку партизанской славы и парку «Наталка». В рамках каждого из четырех парковых онлайн-забегов есть дистанции для различных уровней физической подготовки: 5 км, 10 км и 21 км. Так что принять участие в забегах может каждый желающий.

Как рассказали в Run Ukraine, на серию этих забегов команду вдохновила история двух пожилых бегунов – участников Киевского марафона в этом году. Они всю жизнь прожили в Киеве, но только этой осенью впервые попали на Труханов остров, и сделали это именно ради онлайн-забега.

“Люди могут годами жить в Киеве, но так и не познать его полностью. Обычно они ходят по Крещатику, по центру города, изредка выходят на пробежки до ближайшего парка. А когда речь заходит о приключениях – они едут в другой город или за границу. Ведь разве можно открыть для себя что-то новое в городе, где ты провел целую жизнь? – делятся в команде Run Ukraine. – А правда в том, что зачастую мы не знаем своего города, не открываем его для себя. Участие в забегах KYIV PARK RUN ONLINE позволит увидеть места, где вы еще не были, и заняться неким “микровнутренним туризмом” в собственном городе”.

Также участники KYIV PARK RUN ONLINE могут присоединиться к эко-инициативе – плоггингу. Плоггинг – это движение, сочетающее бег и заботу об окружающей среде. Бегуны смогут совместить забег со сбором мусора в парках, где они будут бежать, и таким образом сделать свой город немного лучше и чище, и также получить медаль на финише. Всех желающих организаторы обеспечат перчатками и мусорными пакетами, а те, кто соберет больше всего мусора, получат подарки.

Забеги будут проходить в течение двух месяцев, с конца ноября до начала января. В определенные даты в парках, которым посвящен забеги, будут работать стационарные фан-зоны с поддержкой, фотографами, пунктом гидратации и музыкальной точкой, благодаря чему участники смогут почувствовать атмосферу настоящего старта.

Расписание работы фан-зон:

28–29 ноября и 26–27 декабря – в Мариинском и Голосеевском парках

12–13 декабря и 9–10 января – в Парке партизанской славы и парке «Наталка»

Стартовые пакеты с тематическими медалями, по традиции карантинного 2020, участники получат накануне забега по почте. Спортивные энтузиасты, которые преодолеют все четыре старта, получат футболку-лонгслив финишера KYIV PARK RUN ONLINE.

Механика участия простая, необходимо:

выбрать парк или все четыре, определить дистанцию (5 км, 10 км или 21 км) и зарегистрироваться

получить стартовый пакет и пробежать выбранную дистанцию

по желанию посетить фан-зоны в парке

одеть медаль на финише.

KYIV PARK RUN ONLINE – это прекрасная возможность побороть осеннюю слабость и лень, мотивировать себя на регулярные пробежки, открыть для себя парки Киева по-новому, побегать теми дорожками, где не был, поддержать тело в тонусе и прокачать свои физические возможности. А на финише – получить прекрасную медаль, посвященную киевскому парку.

Узнать детали и зарегистрироваться можно по ссылке https://kyivparkrun.runukraine.org/

Контакты:

Анастасия Руссу

тел: +380 50 178 1168

email: [email protected]

Виктория Веремеенко

тел: +380 67 995 27 67

email: [email protected]