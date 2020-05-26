Главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, что бассейны и спортзалы могут возобновить работу уже с 1 июня.

Об этом он сказал сегодня на брифинге.

Ляшко отметил, что в случае благоприятной эпидемической ситуации по 1 июня в Украине планируется третий этап ослабления карантина. В частности, свою работу возобновят бассейны, спортзалы, автошколы. Также возобновятся железнодорожные перевозки и работа межобластного пассажирского автотранспорта.

“С 1 июня, если будут достигнуты определенные индикаторы эпидемической ситуации, планируется открытие бассейнов и спортзалов. Бассейны мы раньше не рассматривали на третьем этапе смягчения карантина, но новые данные, которые сегодня появились относительно возможности распространения возбудителя коронавирусной болезни через водный путь передачи, в частности в воде, которая подлежит постоянной дезинфекции, позволяют нам начать работу спортзалов и бассейнов в случае, если будет соблюдение санитарных норм”, – добавил он.

По словам главного санитарного врача, в ближайшее время Министерство охраны здоровья разместит рекомендации касательно противоэпидемических норм, которые должны быть обеспечены, если владельцы решат открыть спортзал или бассейн.