Відмова від санкцій проти «Північного потоку 2»: Держдеп опублікував документ, у Сенаті протестують

Адміністрація президента США Джо Байдена вирішила не накладати санкції на компанію, відповідальну за будівництво російського газопроводу "Північний потік-2", попри те, що виступає проти цього проєкту. В американському Сенаті заявили, що це помилкове рішення.

Державний департамент США офіційно підтвердив у пресрелізі, що країна не накладатиме санкції на компанію-оператора “Північного потоку-2” Nord Stream 2 AG та її керівника Маттіаса Варніґа.

“Я прийшов до висновку, що відмова від санкцій щодо Nord Stream 2 AG, її генерального директора Маттіаса Варніґа і посадових осіб Nord Stream 2 AG відповідає національним інтересам Сполучених Штатів”, – заявив держсекретар Ентоні Блінкен.

Проте зазначається, що Сполучені Штати введуть санкцій проти чотирьох суден та чотирьох юридичних осіб, які займаються прокладанням газопроводу.

“Ми продовжимо чинити опір завершенню проєкту, який послабить енергобезпеку Європи, України й східного флангу НАТО і ЄС. Наш спротив “Північному потоку-2″ незмінний”, – додав Блінкен.

За інформацією агентства Reuters, під санкції, зокрема, потрапили кораблі “Балтійський дослідник”, “Владислав Стрижов”, “Юрій Топчев” і “Академік Черський”.

Крім того, обмеження стосуватимуться компаній, що надають плавзасоби для будівництва, а також Морської рятувальної служби Росії, якій належать дев’ять суден, що беруть участь у проєкті.

Водночас у Сенаті заявили, що рішення про загальну відмову від санкцій є помилковим, а Байден і Блінкен таким чином роблять подарунок президенту Росії Володимиру Путіну.

“Рішення адміністрації скасувати санкції, введені проти компанії Nord Stream 2 AG та її генерального директора Маттіаса Варніґа, посилаючись на національні інтереси США, є помилковим. Адміністрація, схоже, припускає, що якимось чином це відповідає інтересам Сполучених Штатів – дозволити завершення цього російського проєкту зловмисного впливу”, – заявив старший член комітету, сенатор Джим Ріш.