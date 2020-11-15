Руководители Fox News никогда не скажут об этом вслух, но считают, что их медиа-империя больше, чем президент Трампа. И у них есть миллиарды причин так думать: миллиарды долларов дохода и миллионы лояльных зрителей. В Fox уверены, что президентство Байдена будет успешным для сети.

Об этом сообщает телеканал CNN.

Но некоторые эксперты считают, что Fox следует быть обеспокоенными. Не исключено, что уходящий президент может нанести ущерб бренду Fox, если создаст собственную медиа-компанию.

В те дни, когда Fox и другие крупные медиа объявили о результатах выборов, а именно о победе Джо Байдена, Трамп разразился гневом на Fox и отдал предпочтение более мелким и часто более конспиративным сетям правого толка – Newsmax и One America News. Но при этом он продолжал наблюдать за Fox.

Вот лучший способ интерпретировать происходящее: Трамп и глава Fox Руперт Мердок заключили корпоративный “брак по расчету” на пять лет. Трамп грозит “разводом”, но Fox уже пережил множество трудностей и раньше.

Теперь вопрос в том, что Трамп может сделать после того, как покинет свой пост. Стриминговый сервис под брендом Трампа выглядит более правдоподобным, чем кабельный канал “Трамп ТВ”. Но возможно практически все: радиошоу, организованное Трампом, расширение текущих интернет-трансляций кампании Трампа или лицензионное соглашение с такой компанией, как Newsmax.

А как насчет ток-шоу “Дональд Трамп сегодня вечером” на канале Fox? Это исключено?

Ответ – нет, по крайней мере, не полностью. Почти всегда есть те, кого можно сместить. Например: телеведущий Шон Хэннити, который работает в Fox почти 25 лет. Возможно, ему удастся уйти в отставку и позволить Трампу занять свое место.

Корни отношений

Трамп был зрителем Fox News до того, как стал звездой Fox News. Он регулярно появлялся на телеканале, когда баллотировался от Республиканской партии в 2015 и 2016 годах.

С тех пор трамп придерживается единого подхода кнута и пряника: Fox хвалит его сторонников – Трамп награждает их интервью, подключениями к Twitter и посещениями Белого дома – одновременно жаловавшись на несогласных с Fox.

Мердок критиковал поведение Трампа. Медиамагнат написал в Twitter летом 2015 года: “Когда Дональд Трамп перестанет смущать своих друзей, не говоря уже о всей стране?”

Но Мердок заключил мир с Трампом, когда число республиканских праймериз сузилось. Он не верил, что Трамп победит Хиллари Клинтон на всеобщих выборах.

Медиа-брак был очевиден для всех. Fox рекламировал Трампа, и Трамп рекламировал Fox. Мердок получали прибыль, а Трамп извлекал выгоду из пропаганды Fox.

Фиксация Трампа на Fox News была главной темой его президентства. Он нанимал людей из Fox, увольнял людей из-за Fox и давал Fox большинство своих интервью на национальном телевидении. Иногда было трудно сказать, где кончается Трамп и начинается Fox. Но даже при этих близких отношениях он все еще был склонен писать озлобленные твиты всякий раз, когда ему что-то не нравилось в Fox. Руководители Fox обычно просто игнорировали его жалобы. Они чувствовали, что у них, а не у президента, есть власть.

Важно понимать, что Fox занимает почти монопольное положение на правом телевидении. Аудитория сети чрезвычайно лояльна, что было продемонстрировано в конце 2016 и начале 2017 года, когда три крупнейших звезды Fox – Мегин Келли, Билл О’Рейли и Грета ван Сустерен – ушли, а рейтинги в основном остался прежним.

Для многих в телевизионном бизнесе урок заключался в том, что, по крайней мере, на Fox, всех можно заменить.

Трамп в каком-то смысле самая большая звезда Fox за последние пять лет. Но теперь его президентское шоу заканчивается. Трамп может подумать, что Fox нужна его звездная сила, возможно в этом есть своя правда ведь интервью Трампа повышают рейтинги. Но сеть Fox была №1 задолго до того, как Трамп стал политиком.

Фокс может быть уязвим

Трамп, возможно, пытается расторгнуть этот “брак со СМИ”. В четверг Трамп написал, что “дневные рейтинги FoxNews полностью рухнули. Днем в выходные дни даже ХУЖЕ”.

Дневные рейтинги Fox на этой неделе выглядят несколько ниже, но это не удивительно, поскольку победа Байдена интерпретируется Fox как плохие новости. Fox также испытывает давление со стороны ультраправых, таких как Newsmax, которые критикуют Fox за прогнозирование победы Байдена в Аризоне и называют Байдена избранным президентом.

Рейтинги Newsmax резко выросли в последние дни, но Fox по-прежнему на голову выше всех своих конкурентов.

В четверг Трамп написал твит: “Очень грустно наблюдать, как это происходит, но они забыли, что сделало их успешными, что привело их к этому. Они забыли Золотого гуся. Самая большая разница между выборами 2016 года и 2020 – это FoxNews!” Трамп выдвигал аналогичные обвинения против Fox на протяжении всей кампании 2020 года.

Но его утверждение, что он был “Золотым гусем” для Fox, – ошибочно. Fox набирал популярность в течение многих лет благодаря лояльной аудитории, которая не доверяет большинству остальных национальных СМИ.

Издание Axios сообщило ранее, что “Трамп сказал друзьям, что хочет создать цифровую медиа-компанию, чтобы повергнуть Fox News”.

Однако инсайдер Fox усомнился в этой идее, указав, что Трамп старомоден – он одержим телевизором с большим экраном, а не новыми потоковыми приложениями.

Что бы он ни решил сделать, ближайшие месяцы дадут ответ на двусторонний вопрос: нужен ли Fox Трамп больше или Трампу больше нужен Fox?