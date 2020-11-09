Европейская организация по безопасности авиасообщения "Евроконтроль" опубликовала новый прогноз по поводу восстановления перелетов по Европе. Там назвали три сценария.

Об этом сообщается на сайте “Евроконтроля”.

“Даже при самом позитивном сценарии мы не ожидаем восстановления авиасообщения до уровня 2019 года раньше 2024 года. Есть вполне реальная перспектива, что это восстановление может занять еще больше времени, возможно, вплоть до 2029 года. Это катастрофическая картина для авиационной отрасли, которая ясно показывает, почему для государств так важно принимать последовательные и согласованные меры для поддержки отрасли и обеспечения того, чтобы пассажиры снова чувствовали себя в безопасности”, – сообщил Имонн Бреннан, генеральный директор организации.

Так, существуют три сценария возобновления авиасообщения:

Сценарий 1. Вакцина. Лето 2021 года

Вакцина станет широко доступной для путешественников или прекратит пандемию до лета 2021-го. При этом объем трафика вернется к уровню 2019 года только к 2024 году.

Сценарий 2. Вакцина. Лето 2022 года

Вакцина станет широко доступной для путешественников или прекратит пандемию к лету 2022 года. Объем трафика вернется к уровню 2019-го только к 2026 году.

Сценарий 3. Вакцина неэффективна

Сохраняется инфекция и низкий уровень доверия со стороны пассажиров. Объем трафика вернется к уровню 2019-го только к 2029 году.