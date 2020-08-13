Известные белорусские журналисты, работающие на государственных теле- и радиоканалах, уволились из-за ситуации в стране, в знак поддержки протестующих.

О своих решениях они объявили в соцсетях.

Евгений Перлин, ведущий новостей на канале “Беларусь 1” и комментатор песенного конкурса “Евровидение”, рассказал, что его решение самостоятельное и обдуманное.

“На это решение никто не повлиял, я принял его сам. Надеюсь, что скоро вернется та самая #МаяКраiнаБеларусь”, – написал Перлин.

Также уволилась с телеканала “ОНТ” ведущая Ольга Богатыревич.

“Нас мало, но мы есть”, – написала она.

Принял решение уйти с государственного телеканала «Беларусь 1» ведущий военной программы “Арсенал” Владимир Бурко.

“Ушел сам, не без приключений, но ушел… Я никогда бы, даже в самом страшном сне, не подумал, что солдаты и техника, о которых я рассказывал, могут быть применены против своего народа. Против мирного населения страны, против женщин и, не дай бог, детей”, – сообщил он.

10 августа ушла с работы Сергей Козлович, работавший ведущим на телеканале “ОНТ”.

“Работа в кадре для меня всегда будет кайфом. А вот в студии я вчера сидел в последний раз. Решение самостоятельное. Впереди поиски новой работы”, – поделился он.

Вера Каретникова, ведущая программы “Добрай раніцы, Беларусь” на телеканале “Беларусь 1”, уволилась 12 августа.

“Это мой выбор… Я писала, что скоро все будет хорошо. Так и будет”, – рассказала она.

Также 11 августа уволилась ведущая “Беларусь 1” Ольга Бельмач. Она написала, что 12 августа должен был выйти очередной выпуск рубрики по этикету, но этого уже не произойдет.

“Белорусы, держитесь, вы заслуживаете быть счастливыми! И живыми! Силовики, остановитесь!” – написала ведущая.

Также в белорусских СМИ сообщили, что еще уволились ведущая “СТВ” Татьяна Бородкина и сотрудники Первого канала Белорусского радио Александр Шустер и Татьяна Филипченко.

Напомним, 9 августа в Беларуси состоялись выборы президента. Избирательный штаб кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской не признал официальные итоги голосования. По данным белорусского ЦИК, Тихановская получила 9,9%, а Александр Лукашенко – 80,23%. Днем 9 августа и в ночь на 10 августа, после выборов президента, в Беларуси начались массовые протесты.

10 августа демонстранты в Беларуси провели новую акцию протеста. Министерство внутренних дел подтвердило смерть одного участника протеста.

12 августа стало известно о смерти задержанного в воскресенье 25-летнего гомельчанина. Правоохранители заявляют, что он был задержан за участие в массовых беспорядках, а родные уверяют, что его не было среди митингующих.