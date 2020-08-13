О своих решениях они объявили в соцсетях.
Евгений Перлин, ведущий новостей на канале “Беларусь 1” и комментатор песенного конкурса “Евровидение”, рассказал, что его решение самостоятельное и обдуманное.
“На это решение никто не повлиял, я принял его сам. Надеюсь, что скоро вернется та самая #МаяКраiнаБеларусь”, – написал Перлин.
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Что стало с моей Беларусью? Я на телевидении в прямых эфирах работал с 2009 года. Новости, «Добрай Ранiцы, Беларусь», Евровидение (и взрослое, и детское). И проект, о котором мечтают многие – собственное вечернее шоу, которое мы снимали два сезона. 70 выпусков. Мы приглашали крутых звёзд и молодых белорусов, давали им возможность петь вживую, веселились в интерактивах. И «Макаёнка, 9» я создавал с нашей командой только ради ЭМОЦИИ нашего зрителя. Сейчас ни один из развлекательных проектов не вызывает ту эмоцию, ради которой они задумывались. Я решил, что мой сегодняшний эфир на Беларусь-1 был последним. На это решение никто не повлиял, я принял его сам. Надеюсь, что скоро вернётся та самая #МаяКраiнаБеларусь ❤️.
Также уволилась с телеканала “ОНТ” ведущая Ольга Богатыревич.
“Нас мало, но мы есть”, – написала она.
Принял решение уйти с государственного телеканала «Беларусь 1» ведущий военной программы “Арсенал” Владимир Бурко.
“Ушел сам, не без приключений, но ушел… Я никогда бы, даже в самом страшном сне, не подумал, что солдаты и техника, о которых я рассказывал, могут быть применены против своего народа. Против мирного населения страны, против женщин и, не дай бог, детей”, – сообщил он.
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Всем привет. Меня зовут Владимир Бурко. Я ведущий мероприятий и до недавнего времени ведущий военной программы «Арсенал» на канале "Беларусь 1". Начну с главного: я больше не ведущий этого телепроекта, ушёл сам, не без приключений, но ушёл. – 5 лет я негласно был медийным лицом министерства обороны республики Беларусь – 5 лет я вёл программу над созданием которой трудилась большая команда потрясающих людей, каждого из которых я обниму при встрече и надеюсь они мне ответят взаимностью – 5 лет я с очень серьёзным лицом рассказывал о том, что наша армия сама доблестная и сильная, военная техника самая современная, а весь высший офицерский состав – пример для подражания… – 5 лет я читал новости, которые добровольно-принудительно утром в воскресенье смотрел весь личный состав вооруженных сил – 5 лет – это больше 3 поколений призывников, служивших 1.5 года во всех видах и родах войск К чему я это всё… Я никогда бы, даже в самом страшном сне, не подумал, что солдаты и техника, о которых я рассказывал, могут быть применены против своего народа… Против мирного населения страны, против женщин и не дай Бог детей. Я хочу обратиться к военным: солдатам и офицерам. Вы ждёте приказа. Вы прекрасно осознаёте каким будет этот приказ и скорее всего понимаете какими будут последствия для белорусов, которые просто хотели справедливости, а получат от вас пулю… Одумайтесь пока не поздно… Донесите совету безопасности и своему руководству, что ваши методы и методы смежных структур являются варварскими и антигуманными. Среди верхушки министерства обороны много разных людей. Мне кажется, как и во всех структурах, есть лизоблюды и карьеристы, но есть и настоящие офицеры, которые прошли войны, видели лицо смерти и таких офицеров большинство. Я прошу Вас принять верное решение, решение, которым мы, беларусы будем гордиться, потому что пока только нарастает ненависть от того, что мы видим… И в конце. Никто не хочет войны. Все акции проходят и будут проходить мирно. Люди хотят справедливости, люди просят их не обманывать, люди просят свободы. За последний пункт отвечаете именно вы, так что всё получится. Мы рядом и всегда поможем. #ведущийвладимирбурко #мызачестныеновости #нетвойне
10 августа ушла с работы Сергей Козлович, работавший ведущим на телеканале “ОНТ”.
“Работа в кадре для меня всегда будет кайфом. А вот в студии я вчера сидел в последний раз. Решение самостоятельное. Впереди поиски новой работы”, – поделился он.
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Последний эфир . . Это была детская мечта, которой я посвятил 10-ть лет. Начиная с видеомонтажа на ОНТ, и заканчивая прямыми эфирами на Беларусь – 1. Работа в кадре для меня всегда будет кайфом. А вот в студии АТН я вчера сидел в последний раз. Решение самостоятельное. Впереди поиски новой работы.
Вера Каретникова, ведущая программы “Добрай раніцы, Беларусь” на телеканале “Беларусь 1”, уволилась 12 августа.
“Это мой выбор… Я писала, что скоро все будет хорошо. Так и будет”, – рассказала она.
Также 11 августа уволилась ведущая “Беларусь 1” Ольга Бельмач. Она написала, что 12 августа должен был выйти очередной выпуск рубрики по этикету, но этого уже не произойдет.
“Белорусы, держитесь, вы заслуживаете быть счастливыми! И живыми! Силовики, остановитесь!” – написала ведущая.
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Я БОЛЬШЕ НЕ РАБОТАЮ НА ТВ. Сегодня в прямом эфире в программе «День в большом городе» на телеканале «Беларусь 1» должен был выйти очередной выпуск моей рубрики по этикету. Но не выйдет. Благодарю людей, которые работали со мной рядом. Вы – отличная профессиональная команда. И простите меня за этот пост. Не смогла промолчать. К слову, на радио «Юнистар» у меня сегодня тоже последний эфир. Но это совсем другая история. Всех люблю! А ДАЛЬШЕ Я НЕ СДЕРЖАЛАСЬ. ЕЩЕ РАЗ ПРОСТИТЕ ВСЕ! В моей стране происходит полный пиzдец!!! Это я вам как эксперт по этикету говорю! Белорусы, держитесь, вы заслуживаете быть счастливыми! И живыми! Силовики, остановитесь! Я – НАРОД БЕЛАРУСИ!!! #остановитенасилие #нестреляйтевлюдей #живебеларусь . . .
Также в белорусских СМИ сообщили, что еще уволились ведущая “СТВ” Татьяна Бородкина и сотрудники Первого канала Белорусского радио Александр Шустер и Татьяна Филипченко.
Напомним, 9 августа в Беларуси состоялись выборы президента. Избирательный штаб кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской не признал официальные итоги голосования. По данным белорусского ЦИК, Тихановская получила 9,9%, а Александр Лукашенко – 80,23%. Днем 9 августа и в ночь на 10 августа, после выборов президента, в Беларуси начались массовые протесты.
10 августа демонстранты в Беларуси провели новую акцию протеста. Министерство внутренних дел подтвердило смерть одного участника протеста.
12 августа стало известно о смерти задержанного в воскресенье 25-летнего гомельчанина. Правоохранители заявляют, что он был задержан за участие в массовых беспорядках, а родные уверяют, что его не было среди митингующих.
- 11 августа во время массовых протестов избили украинского фотокорреспондента и задержали 9 граждан Украины.
- 12 августа белорусские силовики жестоко задержали в Минске еще двух граждан Украины, волонтеров благотворительной организации “Восток SOS”.
- Во время уличных акций протеста вечером 11 и ночью 12 августа задержали более тысячи человек. Всего за 3 дня протестов были задержаны более 6 тысяч человек. В МВД Белоруси призняли, что вели стрельбу на поражение по демонстрантам.