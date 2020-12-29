23 ноября 2020 года один из авторов вирусного челленджа, когда на голову участника нужно было опрокинуть ведро со льдом, умер после долгих семи лет борьбы с боковым амиотрофическим склерозом (БАС).

Об этом сообщает CNN.

В 2013 году, через месяц после своего 30-летия, Пэту Куинну был поставлен диагноз: боковой амиотрофический склероз, или БАС (также известный как болезнь Лу Герига). Прогрессирующее нейродегенеративное заболевание приводит к параличу из-за гибели мотонейронов в спинном и головном мозге. Это заболевание не лечится.

В 2014 году Куинн увидел Ice Bucket Challenge в соцсетях профессионального гольфиста Криса Кеннеди, который первым осмелился взять ведро с ледяной водой, вылить его себе на голову и опубликовать видео в социальных сетях. У мужа его двоюродной сестры диагностировали БАС.

Гольфист попросил подписчиков сделать то же самое и внести пожертвование на благотворительность. Куинн и Пит Фрейтс, бывший бейсболист из Бостонского колледжа, вместе со своими командами сторонников помогли популяризировать этот челлендж.

В Ice Bucket Challenge приняли участие более 17 миллионов человек. Цель этого челленджа – повысить всеобщую осведомленность о БАС. В национальном масштабе 2,5 миллиона человек пожертвовали 115 миллионов долларов Ассоциации ALS.

Среди мировых знаменитостей, кто принял участие во флешмобе: актеры Вин Дизель, Том Круз, Джон Траволта, рэперы Dr. Dre и Эминем, музыкант Честер Беннингтон, певицы Рианна, Майли Сайрус, Дженнифер Лопес, основатель Microsoft Билл Гейтс, основатель Facebook Марк Цукерберг, президенты США Джордж Буш и Барак Обама, писатель Стивен Кинг и многие другие.

АБС называют еще болезнью Геринга, в честь известного бейсболиста Лу Герига, у которого в 1940-х годах был диагностирован этот синдром.