Об этом сообщает CNN.
В 2013 году, через месяц после своего 30-летия, Пэту Куинну был поставлен диагноз: боковой амиотрофический склероз, или БАС (также известный как болезнь Лу Герига). Прогрессирующее нейродегенеративное заболевание приводит к параличу из-за гибели мотонейронов в спинном и головном мозге. Это заболевание не лечится.
В 2014 году Куинн увидел Ice Bucket Challenge в соцсетях профессионального гольфиста Криса Кеннеди, который первым осмелился взять ведро с ледяной водой, вылить его себе на голову и опубликовать видео в социальных сетях. У мужа его двоюродной сестры диагностировали БАС.
Гольфист попросил подписчиков сделать то же самое и внести пожертвование на благотворительность. Куинн и Пит Фрейтс, бывший бейсболист из Бостонского колледжа, вместе со своими командами сторонников помогли популяризировать этот челлендж.
В Ice Bucket Challenge приняли участие более 17 миллионов человек. Цель этого челленджа – повысить всеобщую осведомленность о БАС. В национальном масштабе 2,5 миллиона человек пожертвовали 115 миллионов долларов Ассоциации ALS.
Среди мировых знаменитостей, кто принял участие во флешмобе: актеры Вин Дизель, Том Круз, Джон Траволта, рэперы Dr. Dre и Эминем, музыкант Честер Беннингтон, певицы Рианна, Майли Сайрус, Дженнифер Лопес, основатель Microsoft Билл Гейтс, основатель Facebook Марк Цукерберг, президенты США Джордж Буш и Барак Обама, писатель Стивен Кинг и многие другие.
АБС называют еще болезнью Геринга, в честь известного бейсболиста Лу Герига, у которого в 1940-х годах был диагностирован этот синдром.
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