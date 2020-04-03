Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что на момент смерти ему было 84 года. Несколько дней назад его госпитализировали с подозрением на коронавирус, впоследствии тест показал положительный результат.

Серджио Росси основал именной бренд обуви в 1968 году и оказал огромное влияние на современную моду. До 2015 года брендом владела французская корпорация Kering. Дизайнер также сотрудничал с модными домами Versace, Dolce & Gabbana и Azzedine Alaïa.