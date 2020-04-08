Об этом пишет Los Angeles Times.

Концерт будет приурочен к католической Пасхе, и поскольку собор закрыт из-за пандемии коронавируса, он выступит без зрителей.

В то же время, выступление будет транслироваться онлайн на официальном YouTube-канале Бочелли, начало запланировано на 20:00 по киевскому времени.

Аккомпанировать певцу будет органист собора Эмануэль Вианелли. Ожидается, что они исполнят такие композиции, как “Аве Мария”, “Санта Мария” и другие.

“В день Пасхи, в который мы отмечаем торжество жизни, я имею чест и счастлив принять приглашение города и Кафедрального собора Милана. Я верю в силу совместной молитвы, я верю в христианскую Пасху, универсальный символ возрождения, который прямо сейчас действительно нужен каждому – независимо от того, верующие они или нет”, – отметил Бочелли.

Чем известен Андреа Бочелли?

Бочелли – итальянский певец, исполнитель классической и популярной музыки. Его также считают популяризатором оперной музыки.

Он записал альбом “Bocelli”, который сразу после выхода занял первые строчки в чартах Германии, Бельгии, Италии и Франции. В разных странах этот альбом многократно становился платиновым. Третий по счету альбом “Romanza” так же, как и предыдущие два, произвел фурор, и после этого Бочелли обрел всемирную известность. В Соединенных Штатах Америки, где певец очень почитаем, билет на его концерт стоит от 250 до 500 долларов.

Стоит отметить, что певец незрячий. В детстве у Андреа было диагностировано врожденное глазное заболевание — глаукома. Матери будущей звезды даже советовали прервать беременность, заранее оповестив о том, что ребенок будет иметь серьёзные проблемы со здоровьем. Однако полностью слепым до 12 лет мальчик не был. Зрение Бочелли потерял в результате травмы головы, полученной во время игры в футбол и спровоцировавшей кровоизлияние.