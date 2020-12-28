Вирусолог и эксперт по инфекционным заболеваниям Натан Вулф 12 лет назад предупредил, что мир не понимает, как бороться с инфекционными заболеваниями.

Об этом сообщает телеканал CNN.

“Я думаю, что через 50 лет, когда люди оглянутся на этот период истории, они скажут: “Они бегали, пытаясь контролировать болезни. Но они просто не понимали этого. Они просто не понимали, что унция профилактики стоит фунта лечения”, – сказал Вулф в 2008 году.

Натан Вулф уже более 10 лет занимается изучением вирусов в Центральной Африке, которые передаются от животных к человеку, каким и является вирус SARS-CoV-2, что вызывает болезнь COVID-19. По данным ВОЗ, сейчас смертность от нового коронавируса составляет 1,75 млн человек во всем мире.

В 2008 году Вулф и его команда привезли медицинского корреспондента CNN Андерсона Купера и доктора Санджая Гупту в леса Камеруна, чтобы показать им, как частые контакты людей и животных увеличивает вероятность глобальных пандемий.

По словам Вулфа, такие контакты становятся все более реальными из-за глобальной вырубки лесов и строительства дорог.

“Например, в какой-то удаленной деревне мог произойти контакт человека с животным вирусом и заразить несколько жителей деревни. Но далее этой деревни вирус не распространился. Теперь внезапно эта удаленная деревня оказывается связана с крупным городом, который в свою очередь имеет воздушные и морские пути связи с остальным миром. Так что то, что находится в глуши – например, здесь – потенциально может оказаться в Нью-Йорк в течение 48 часов”, – отметил тогда Натан Вулф.

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