Известного журналиста The New Yorker и CNN Джеффри Тубина отстранили от работы за то, что он мастурбировал во время рабочей видеоконференции в Zoom. Тубин говорит — был уверен, что отключил камеру.

Об этом сообщает Vice.

Во время видеоконференции происходила инсценировка будущей трансляции ночи после президентских выборов. Журналисты The New Yorker играли роли Дональда Трампа, Джо Байдена и других политических деятелей. Тубину была предназначена роль судов. Мастурбировать Тубин начал, когда “демократы” и “республиканцы” – по сценарию – отправились на совещания.

Журналист уже извинился за инцидент – по его словам, он был уверен, что выключил камеру и что его никто не видит.

“Я совершил досадную ошибку, думая, что находился за кадром. Я приношу извинения своей жене, друзьям и коллегам. Я был убежден, что выключил камеру и никто из участников видеоконференции меня не увидит”, – сказал Тубин.

Теперь издание The New Yorker, многолетним сотрудником которого являлся Тубин, отстранило его от работы. Также руководство телеканала CNN, на котором Тубин выступал как эксперт, заявило, что журналист попросил дать ему паузу в работе. Канал пошел ему на встречу.

Джеффри Тубин — известный юридический аналитик газеты The New Yorker и телеканала CNN. Он автор несколько книг, по одной из которых сняли сериал “Народ против О. Джея Симпсона: Американская история преступлений”.