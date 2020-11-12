В Офисе президента Украины планируют вести коммуникацию через видеоблоги. В связи с этим планируется запустить "именной видеоблог" Владимира Зеленского.

Об этом рассказал в интервью изданию “Украинская правда” советник главы ОПУ, политтехнолог Михаил Подоляк.

По его словам, на Банковой не намерены отказываться от “классического формата интервью для телеканалов”, который “является универсальным”. Однако, по словам Подоляка, “одного этого формата в таком виде недостаточно”, и можно иногда “выйти за рамки определенных шаблонов”.

Речь может идти об “именном видеоблоге”, который Владимир Зеленский “будет вести регулярно”.

“Он (Владимир Зеленский, – ред.) готов идти не на видосики, я считаю, что видосики – это мало. Он – больше, чем видосики. Он президент страны. Но вот именной видеоблог, который президент будет вести регулярно, который будет очень жестко структурирован – это самое то. Почему? Я объясняю. Потому что он готов открыто говорить на любые вопросы”, – подчеркнул Подоляк.

Он уточнил, что такой формат коммуникации нужен потому, что недостаточно медиаресурсов для освещения позиции власти.

“Я хочу вернуться к другому формату видеоблогов, потому что ему нужно говорить где-то, что он делает. У нас недостаточно тех синхронов, которые попадают в телеканалы. У нас недостаточно тех медиаресурсов…”, – заявил Подоляк.

По его словам, сейчас как раз разрабатывается концепция таких видеоблогов Зеленского. Планируется, что один блог будет занимать не более 10 минут и охватывать до 6 ключевых тем недели.

“Мы сейчас как раз разрабатываем концепцию видеоблогов. Я думаю, что это будет такой стационарный блог, минут на 10, не больше, где он (Владимир Зеленский, – ред.) будет брать 5-6 базовых тем недели и давать по ним свой фидбек”, – объяснил Подоляк.