Об этом идет речь в исследовании Института массовой информации.

“В соцсетях Зеленский имеет миллионы поклонников. В Facebook – за ним следят 1,1 млн человек, в Instagram его читают 9,5 млн человек. Однако последние месяцы он (Зеленский – ред.) уже не собирает такие аудитории своим видеоконтентом в соцсетях”, – сказано в исследовании.

Согласно результатам исследования, Зеленский в Facebook не достигает отметки одного миллиона просмотров с сентября 2019 года, а в Instagram только за март-апрель количество зрителей упало до 2,5 млн.

В ИМИ считают, что снижение внимание после выборов было естественным и связано с тем, что в период после выборов интерес украинцев переключился, однако падение количества зрителей за период карантина имеет другую природу.

“Видосики” президента уже не цепляют, “сериал” становится неинтересным”, – отмечают в ИМИ.

Отметим, исследование охватывает видео в период 1.01.2019-30.04.2020, которые Зеленский публиковал на своих официальных аккаунтах в Facebook и Instagram. Своего Youtube-канала Зеленский официально не имеет.

За этот период в Facebook Зеленский изложил 110 видео. В среднем в Facebook одно видео Зеленского смотрели 433 тысячи пользователей. В Instagram Зеленский выложил 107 видео за все период исследования.

Если же вспомнить, что в лучшие месяцы периода президент собирал в Instagram больше 4 млн зрителей, то счет потерь идет до 3 млн.