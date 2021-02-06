Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что Россия не оставит без ответа санкции против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, которые связывают с нардепом от ОПЗЖ Виктором Медведчуком.

Об этом он рассказал в интервью “Радио Свобода”.

По словам Кулебы, к этому нужно быть готовыми.

“Я думаю, что именно сейчас у них (у России – ред.) есть дела более насущные, но, безусловно, они этого не забудут, и ответ прилетит. Но я думаю, что мы должны подходить к этому вопросу как зрелое государство. Так или иначе, нам Россия худшее, что могла, уже сделала, незаконно оккупировав наши территории. Теперь мы должны быть готовы к ежедневной борьбе и должны понимать, что, жестко защищая свои интересы, в ответ прилетит. И мы должны быть готовы к этому”, – подчеркнул Кулеба.

Он отметил, что сейчас ведется работа, чтобы общество и органы госвласти были готовы к возможному ответному удару от России.

“Где прилетит, когда, как – я этого сейчас не знаю. Но мы работаем над тем, чтобы все органы государственной власти и общество были готовы отразить удар, который будет нанесен Россией. Я хочу отметить и поблагодарить украинское общество за его зрелость в вопросе этих санкции СНБО. И эксперты, и гражданское общество, и простые граждане, я вижу по реакции медиа и в соцсетях, они поддержали украинское государство в этом решении. Это очень важно”, – заявил Кулеба.

Министр добавил, что “ни у кого из наших международных партнеров не повернулся язык сказать что-то против этого акта самозащиты со стороны украинского государства”.

“Никто нас открыто, прямолинейно за это не раскритиковал. Одобрительная оценка есть от ряда партнеров международных. Европейский союз в традиционном для себя духе более нейтрально высказался, но при этом обычно в таких случаях при других обстоятельствах Европейский союз критиковал бы”, – пояснил глава МИД.

(На видео – с 19:45)

Что известно о санкциях против телеканалов Козака

Как сообщалось, указом №43/2021 Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны “О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)” от 2 февраля 2021 года. Решением предусматривается наложение санкций на народного депутата Украины из фракции “Оппозиционная платформа — За життя” Тараса Козака. Он является номинальным владельцем медиаактивов, которые связывают с председателем политсовета партии “ОПЗЖ” и кумом Путина Виктором Медведчуком. Речь идет о телеканалах NewsOne, ZIK и “112 Украина”. В тот же вечер некоторые операторы кабельного телевидения перестали транслировать эти телеканалы.

Реакция на введение санкций была неоднозначной. К примеру, спикер парламента Дмитрий Разумков их не поддержал, потому что не получил нужной информации от спецслужб. К тому же Козак имеет основания для обжалования этого решения в суде.

Партия “Оппозиционная платформа – За життя” в парламенте объявила, что инициирует импичмент президенту из-за введения санкций.

Глава нацсоюза журналистов Сергей Томиленко встал на защиту телеканалов “112 Украина”, NewsOne и ZIK и заявил, что намерен обратиться в международные институты. Он заявил, что это — наступление на свободу слова. За это его раскритиковали коллеги из других СМИ, а некоторые даже предложил лишить его должности.

Общественные организации и представители экспертного сообщества заявили, что санкции против телеканалов не представляют угрозы свободе слова, поскольку эти каналы являются инструментами иностранного влияния и составляют системную угрозу информационной безопасности Украины.

По словам Данилова, санкции были введены после того, как Служба безопасности Украины собрала основания для этого. Пятый президент и лидер “Европейской Солидарности” Петр Порошенко поздравил Службу безопасности Украины с успешной спецоперацией по раскрытию преступных схем Козака.

Так же введения санкции приветствует посольство Соединенных Штатов Америки.