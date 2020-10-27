Об этом сообщает белорусское издание TUT.BY.
Лукашенко заявил, что этих студентов надо отправить в армию или на улицу.
“Пришли учиться – учитесь, кто хочет, тот пусть учится. Кто вышел в нарушение закона на несанкционированные акции – он лишается права быть студентом. Пожалуйста, отправьте их, как я говорил, кого в армию, а кого на улицу. Пусть ходят по улице, но они должны быть отчислены из вуза”, – заявил он.
Напомним, в ночь с 25 на 26 октября в Беларуси истек срок “народного ультиматума” лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановськой – она требовала от Александра Лукашенко оставить пост и освободить всех политзаключенных. Поскольку ее требования власти не рассмотрели, рабочие и студенты вышли на протесты утром 26 октября.
- Накануне в Минске 11-ый марш протеста против режима Александра Лукашенко “Народный ультимутум” закончился разгоном гранатами и резиновыми пулями.
- 13 октября лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская объявила действующей власти Беларуси “народный ультиматум” и призвала выполнить требования.
- Также она призвала белорусов к всеобщей забастовке с 26 октября и пообещала помочь в случае потери работы.