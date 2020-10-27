Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что студенты, которые участвуют в митингах против его режима, должны быть отчислены из вузов. По его словам, участие в митингах якобы лишает их права быть студентами.

Об этом сообщает белорусское издание TUT.BY.

Лукашенко заявил, что этих студентов надо отправить в армию или на улицу.

“Пришли учиться – учитесь, кто хочет, тот пусть учится. Кто вышел в нарушение закона на несанкционированные акции – он лишается права быть студентом. Пожалуйста, отправьте их, как я говорил, кого в армию, а кого на улицу. Пусть ходят по улице, но они должны быть отчислены из вуза”, – заявил он.

Напомним, в ночь с 25 на 26 октября в Беларуси истек срок “народного ультиматума” лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановськой – она ​​требовала от Александра Лукашенко оставить пост и освободить всех политзаключенных. Поскольку ее требования власти не рассмотрели, рабочие и студенты вышли на протесты утром 26 октября.