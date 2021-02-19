Об этом свидетельствуют результаты совместного общенационального исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) и центром социологических исследований SOCIS с 11 по 16 февраля 2021 года.
Так, за Владимира Зеленского сейчас готовы отдать голоса 25,6% респондентов (среди тех, кто определился), а за Петра Порошенко – 19,4%.
В первом туре президентских выборов в 2019 году Владимир Зеленский набрал 30,24% голосов избирателей. Таким образом, его рейтинг снизился на 4,6%.
Петр Порошенко в первом туре выборов набрал 15,95% голосов избирателей. Следовательно, его рейтинг вырос на 3,45%.
За Юлию Тимошенко сейчас готовы отдать голоса 11,7% опрошенных, за Юрия Бойко – 11,1%, за Игоря Смешко – 8,2%, за Владимира Гройсмана – 5,5%.
Социологи также исследовали электоральную поддержку во втором туре в парах Зеленский-Порошенко, Порошенко-Бойко и Бойко-Зеленский.
В паре Зеленский-Порошенко во втором туре действующий глава государства сейчас набрал бы 56,4% голосов, а лидер “Европейской Солидарности” – 43,6%.
Как отмечают социологи, сейчас динамика изменения рейтинга является достаточно быстрой в пользу именно Петра Порошенко.
“С осени, с лета происходит сокращение (отрыва, – ред.) между этими двумя кандидатами”, – отметил сегодня на пресс-конференции генеральный директор Центра “СОЦИС” Александр Чашковский.
(На видео – с 5:55)
Как известно, во втором туре президентских выборов 2019 года Петр Порошенко получил 24,45% голосов избирателей. Таким образом, по состоянию на данный момент рейтинг политика вырос более чем на 19%.
Владимир Зеленский во втором туре выборов получил 73,22% голосов. Следовательно, его рейтинг снизился более чем на 16%.
Петр Порошенко (52,7%) уверенно выигрывает второй тур у Юрия Бойко (47,3%).
Также у Бойко (38,7%) во втором туре выигрывает и Зеленский (61,3%).
Исследование проводилось по всей территории Украины, кроме оккупированных территорий АР Крым и Донбасса. Метод сбора первичной социологической информации – телефонное интервью CATI (computer-assisted telephone interviews). Результаты репрезентативны на уровне всей страны по показателям возраста (старше 18 лет), пола, типу поселения (город/село) и разделения страны на регионы. Всего было опрошено 3000 респондентов. Средняя продолжительность одного интервью составила 9 минут. Статистическая погрешность выборки (доверительный интервал) составляет +/- 1,8%.
- Президент Владимир Зеленский уступил первое место Виталию Кличко в рейтинге доверия к украинским политикам. Об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС).
- 42% украинцев назвали президента Украины Владимира Зеленского главным разочарованием 2020 года. Об этом свидетельствуют данные опроса социологической службы Центра Разумкова.