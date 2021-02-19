Если бы президентские выборы в Украине состоялись в ближайшее воскресенье, то во второй тур прошли бы действующий глава государства Владимир Зеленский и пятый президент Петр Порошенко.

Об этом свидетельствуют результаты совместного общенационального исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) и центром социологических исследований SOCIS с 11 по 16 февраля 2021 года.

Так, за Владимира Зеленского сейчас готовы отдать голоса 25,6% респондентов (среди тех, кто определился), а за Петра Порошенко – 19,4%.

В первом туре президентских выборов в 2019 году Владимир Зеленский набрал 30,24% голосов избирателей. Таким образом, его рейтинг снизился на 4,6%.

Петр Порошенко в первом туре выборов набрал 15,95% голосов избирателей. Следовательно, его рейтинг вырос на 3,45%.

За Юлию Тимошенко сейчас готовы отдать голоса 11,7% опрошенных, за Юрия Бойко – 11,1%, за Игоря Смешко – 8,2%, за Владимира Гройсмана – 5,5%.

Социологи также исследовали электоральную поддержку во втором туре в парах Зеленский-Порошенко, Порошенко-Бойко и Бойко-Зеленский.

В паре Зеленский-Порошенко во втором туре действующий глава государства сейчас набрал бы 56,4% голосов, а лидер “Европейской Солидарности” – 43,6%.

Как отмечают социологи, сейчас динамика изменения рейтинга является достаточно быстрой в пользу именно Петра Порошенко.

“С осени, с лета происходит сокращение (отрыва, – ред.) между этими двумя кандидатами”, – отметил сегодня на пресс-конференции генеральный директор Центра “СОЦИС” Александр Чашковский.

(На видео – с 5:55)

Как известно, во втором туре президентских выборов 2019 года Петр Порошенко получил 24,45% голосов избирателей. Таким образом, по состоянию на данный момент рейтинг политика вырос более чем на 19%.

Владимир Зеленский во втором туре выборов получил 73,22% голосов. Следовательно, его рейтинг снизился более чем на 16%.

Петр Порошенко (52,7%) уверенно выигрывает второй тур у Юрия Бойко (47,3%).

Также у Бойко (38,7%) во втором туре выигрывает и Зеленский (61,3%).

Исследование проводилось по всей территории Украины, кроме оккупированных территорий АР Крым и Донбасса. Метод сбора первичной социологической информации – телефонное интервью CATI (computer-assisted telephone interviews). Результаты репрезентативны на уровне всей страны по показателям возраста (старше 18 лет), пола, типу поселения (город/село) и разделения страны на регионы. Всего было опрошено 3000 респондентов. Средняя продолжительность одного интервью составила 9 минут. Статистическая погрешность выборки (доверительный интервал) составляет +/- 1,8%.