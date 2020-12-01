С сегодняшнего дня, 1 декабря, Хорватия ужесточила правила пересечения границы для иностранных граждан, в частности, для украинцев.

Об этом сообщили в посольстве Украины в Хорватии.

“30 ноября 2020 года штаб гражданской защиты Республики Хорватия принял решение о временном запрете и ограничении пересечения границы Республики Хорватии. Решение вступает в силу 1 декабря и действует до 15 декабря 2020 года”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что запрет не распространяется на граждан Украины, которые имеют действительный вид на жительство в странах ЕС и прибывают в Хорватию непосредственно из стран Европейского Союза, входящих в зеленый список стран, определенных Европейским центром по контролю и профилактике заболеваний, не имеют признаков болезни и не были в тесном контакте с больным человеком.

Граждане Украины с разрешением на проживание в странах ЕС, которые проезжали транзитом без задержания через другие страны ЕС к контрольно-пропускным пунктам Хорватии, на пограничном переходе должны доказать, что они не задерживались в транзитных странах, и в этом случае запрет с этого решения не распространяется на них.

Другим гражданам Украины, которые направляются из стран ЕС, будет разрешен въезд в Республику Хорватия при предъявлении отрицательного результата ПЦР-теста на SARS-CoV-2, который сделан не позднее 48 часов, или с обязательным прохождением самоизоляции до сдачи соответствующего ПЦР-теста в Хорватии и получения отрицательного результата.

В исключительных основаниях запрет въезда не будет действовать на:

украинских медицинских работников, исследователей в области охраны здоровья, работников по уходу за престарелыми,

пограничников,

работников в транспортной отрасли,

дипломатов, сотрудников международных организаций, военных, полицейских, работников в гуманитарной сфере и лиц гражданской защиты при исполнении своих служебных обязанностей.

К этой категории также относятся лица, которые путешествуют транзитом или путешествуют с целью обучения, моряки, а также лица, которые путешествуют по неотложным личным, семейным или деловым причинам.

Кроме того, лица, следующие через Хорватию транзитом, должны покинуть территорию страны в течение 12 часов с момента въезда.