Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
Мэр столицы Виталий Кличко отметил, что в Пасхальные праздники в столице усилят контроль за соблюдением ограничительных мероприятий.
“В праздничные дни в столице будет усилен контроль за соблюдением ограничительных мероприятий, в частности, возле храмов! Представители полиции, муниципальной стражи и муниципальной охраны будут совместно патрулировать территории перед церквями и публичные места и зоны отдыха”, – заявил он.
Кроме того, по словам мэра, с 18 апреля будет ограничен доступ и к городским кладбищам. Исключение касается только захоронений – с соблюдением норм, установленных на время карантина.
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