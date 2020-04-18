С сегодняшнего дня, 18 апреля, в связи с карантином из-за пандемии коронавируса в Киеве ограничили доступ к городским кладбищам.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Мэр столицы Виталий Кличко отметил, что в Пасхальные праздники в столице усилят контроль за соблюдением ограничительных мероприятий.

“В праздничные дни в столице будет усилен контроль за соблюдением ограничительных мероприятий, в частности, возле храмов! Представители полиции, муниципальной стражи и муниципальной охраны будут совместно патрулировать территории перед церквями и публичные места и зоны отдыха”, – заявил он.

Кроме того, по словам мэра, с 18 апреля будет ограничен доступ и к городским кладбищам. Исключение касается только захоронений – с соблюдением норм, установленных на время карантина.