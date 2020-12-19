Covid-19 Украина

обновлено 19.12.2020 в 08:02

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С сегодняшнего дня в Украине действуют новые карантинные ограничения: что запрещено

С 00:00 субботы, 19 декабря, по всей территории Украины начали действовать новые ограничения.

Суббота, 19 декабря 2020, 08:51

Об этом сообщают #Буквы.

В частности, с сегодняшнего дня запрещено проведение спектаклей, праздников, концертов в учебных заведениях с участием детей с более чем одной группы/класса и в присутствии посетителей.

Также под запретом проведение в развлекательных заведениях и заведениях общественного питания праздничных мероприятий, банкетов, мастер-классов, публичных событий.

В музеях, на выставках, в галереях и т.д. могут находиться не более 1 человека на 10 кв.м.

Прием посетителей заведений общественного питания не осуществляется с 23:00 до 7:00 (кроме доставки и заказов на вынос), при этом проведение расчетных операций прекращается после 22:00.

Исключение — новогодняя ночь. В эту ночь работа ресторанов и кафе будет разрешена до 01:00 часов 1 января.

Религиозные мероприятия разрешены, но должны проходить в помещении при условии присутствия не более одного человека на 5 кв. м., на открытом воздухе при условии соблюдения дистанции 1,5 метра между присутствующими.

Также дальше будут действовать ограничения “оранжевой зоны”, которые и сейчас действуют по всей стране. А именно:
  • Запрещено пребывание в общественном транспорте и общественных местах без надетой маски, а также пребывание на улице без документов, удостоверяющих личность.
  • Запрещено самовольно покидать места изоляции или обсервации.
  • Запрещено проведение массовых культурных (в т. ч. концертов), спортивных, социальных, рекламных и других мероприятий, в которых принимает участие более 20 человек, если между ними нет дистанции в 1,5 м.
  • Исключение: официальные и профессиональные спортивные мероприятия без зрителей, экзамены для нотариата и меры необходимые для обеспечения работы органов власти.
  • Запрещена работа кинотеатров и учреждений культуры с наполненностью более 50% мест одного зала.
  • Запрещены перевозки в пассажирском транспорте пассажиров больше, чем количество сидячих мест (кроме метро).
  • Запрещается проведение дискотек, работа ночных клубов и заведений общественного питания с организацией досуга.
  • Запрещено размещение в заведениях питания более 4 совершеннолетних лиц за одним столом. Расстояние между столами должно быть 2 метра и более.
  • Запрещена работа субъектов хозяйствования, в которых не нанесена маркировка дистанции между клиентами в 1,5 метра, а на посетителях и сотрудниках нет правильно надетых средств индивидуальной защиты.
  • Запрещено пересечение границы иностранцами без наличия полиса страхования (с отдельными исключениями).
  • Запрещена деятельность заведений по размещению (кроме гостиниц, реабилитационных центров для людей с инвалидностью, санаторно-курортных учреждений).
  • Запрещено посещение учебных заведений группами более 20 человек, кроме учреждений дошкольного, общего среднего, внешкольного и специализированного художественного образования. Если более 50% учащихся и персонала учреждений образования находятся самоизоляции, деятельность таких заведений под запретом.
  • Проведение плановых мероприятий по госпитализации (кроме паллиативной помощи, помощи роженицам, новорожденным, лечении онкобольных, высокоспециализированная (третичная) медпомощь и другая неотложная медпомощь) запрещено.
  • Работа спортивных залов и фитнес-центров разрешена, если в них находится не более одного человека на 20 квадратных метров.
  • Посещение пунктов (мест) временного содержания лиц, пунктов временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства, а также пунктов размещения беженцев запрещено.
  • Пересечение КПВВ на временно оккупированных территориях ОРДЛО и Крыма иностранцами без наличия полиса страхования (с отдельными исключениями) запрещено.
  • Посещение посторонними лицами учреждений соцзащиты, в которых находятся отдельные категории граждан (пожилые люди, ветераны войны, лица с инвалидностью, психическими нарушениями и т. д.) запрещено.

  • Кабинет Министров решил ввести усиленный карантин с 8 по 24 января 2021 года.
  • В Министерстве охраны здоровья Украины рассчитывают, что ужесточение карантина (локдаун) в январе позволит сократить заболеваемость коронавирусом COVID-19 на 40-50%.
  • После зимних каникул, во время жесткого карантина (локдауна), что запланирован на январь 2021 года, школьники в Киеве начнут обучение в дистанционном режиме.
Теги: заборона, карантин, обмеження, ресторани, Украина, кафе

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