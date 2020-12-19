С сегодняшнего дня в Украине действуют новые карантинные ограничения: что запрещено

Об этом сообщают #Буквы.
В частности, с сегодняшнего дня запрещено проведение спектаклей, праздников, концертов в учебных заведениях с участием детей с более чем одной группы/класса и в присутствии посетителей.
Также под запретом проведение в развлекательных заведениях и заведениях общественного питания праздничных мероприятий, банкетов, мастер-классов, публичных событий.
В музеях, на выставках, в галереях и т.д. могут находиться не более 1 человека на 10 кв.м.
Прием посетителей заведений общественного питания не осуществляется с 23:00 до 7:00 (кроме доставки и заказов на вынос), при этом проведение расчетных операций прекращается после 22:00.
Исключение — новогодняя ночь. В эту ночь работа ресторанов и кафе будет разрешена до 01:00 часов 1 января.
Религиозные мероприятия разрешены, но должны проходить в помещении при условии присутствия не более одного человека на 5 кв. м., на открытом воздухе при условии соблюдения дистанции 1,5 метра между присутствующими.
Также дальше будут действовать ограничения “оранжевой зоны”, которые и сейчас действуют по всей стране. А именно:
- Запрещено пребывание в общественном транспорте и общественных местах без надетой маски, а также пребывание на улице без документов, удостоверяющих личность.
- Запрещено самовольно покидать места изоляции или обсервации.
- Запрещено проведение массовых культурных (в т. ч. концертов), спортивных, социальных, рекламных и других мероприятий, в которых принимает участие более 20 человек, если между ними нет дистанции в 1,5 м.
- Исключение: официальные и профессиональные спортивные мероприятия без зрителей, экзамены для нотариата и меры необходимые для обеспечения работы органов власти.
- Запрещена работа кинотеатров и учреждений культуры с наполненностью более 50% мест одного зала.
- Запрещены перевозки в пассажирском транспорте пассажиров больше, чем количество сидячих мест (кроме метро).
- Запрещается проведение дискотек, работа ночных клубов и заведений общественного питания с организацией досуга.
- Запрещено размещение в заведениях питания более 4 совершеннолетних лиц за одним столом. Расстояние между столами должно быть 2 метра и более.
- Запрещена работа субъектов хозяйствования, в которых не нанесена маркировка дистанции между клиентами в 1,5 метра, а на посетителях и сотрудниках нет правильно надетых средств индивидуальной защиты.
- Запрещено пересечение границы иностранцами без наличия полиса страхования (с отдельными исключениями).
- Запрещена деятельность заведений по размещению (кроме гостиниц, реабилитационных центров для людей с инвалидностью, санаторно-курортных учреждений).
- Запрещено посещение учебных заведений группами более 20 человек, кроме учреждений дошкольного, общего среднего, внешкольного и специализированного художественного образования. Если более 50% учащихся и персонала учреждений образования находятся самоизоляции, деятельность таких заведений под запретом.
- Проведение плановых мероприятий по госпитализации (кроме паллиативной помощи, помощи роженицам, новорожденным, лечении онкобольных, высокоспециализированная (третичная) медпомощь и другая неотложная медпомощь) запрещено.
- Работа спортивных залов и фитнес-центров разрешена, если в них находится не более одного человека на 20 квадратных метров.
- Посещение пунктов (мест) временного содержания лиц, пунктов временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства, а также пунктов размещения беженцев запрещено.
- Пересечение КПВВ на временно оккупированных территориях ОРДЛО и Крыма иностранцами без наличия полиса страхования (с отдельными исключениями) запрещено.
- Посещение посторонними лицами учреждений соцзащиты, в которых находятся отдельные категории граждан (пожилые люди, ветераны войны, лица с инвалидностью, психическими нарушениями и т. д.) запрещено.
- Кабинет Министров решил ввести усиленный карантин с 8 по 24 января 2021 года.
- В Министерстве охраны здоровья Украины рассчитывают, что ужесточение карантина (локдаун) в январе позволит сократить заболеваемость коронавирусом COVID-19 на 40-50%.
- После зимних каникул, во время жесткого карантина (локдауна), что запланирован на январь 2021 года, школьники в Киеве начнут обучение в дистанционном режиме.