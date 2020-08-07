С сегодняшнего дня, 7 августа, в Украине начали взимать авиационный сбор с пассажиров и грузов.

Об этом сообщают #Буквы.

Так, 6 августа в “Голосе Украины” был опубликован законопроект № 2424, который вносит изменения в Воздушный кодекс Украины. Он вступил в силу на следующий день за днем опубликования, то есть 7 августа 2020 года.

Согласно документу государственный авиационный сбор за каждого пассажира, который совершил полет в пределах территории Украины, составит 0,5 доллара США, а за каждого пассажира в международном рейсе – 2 доллара.

За каждую тонну груза в пределах территории Украины и в международных перевозках устанавливается 2,5 и 10 долларов пошлины соответственно.

При этом сборы не будут взиматься в случае перевозки официальных делегаций, или высших должностных лиц государств, перевозки гуманитарной помощи, а также в случае полетов для ликвидации последствий стихийных бедствий.