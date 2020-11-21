Об этом сообщают #Буквы.
Соответствующий закон ВР приняла 6 ноября. Документ дополняет статью 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях частью второй, предусматривающей наложение штрафа от 10 до 15 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 170 до 255 гривен) за пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без надетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно.
Протоколы об административных правонарушениях будут составлять сотрудники Национальной полиции, а также органов государственной санитарно-эпидемиологической службы.
Закон направлен на предотвращение распространения коронавирусной болезни среди граждан Украины.
- Ранее министр юстиции Денис Малюська заверил, что украинцев не будут штрафовать за пребывание без масок на улице.
- Более 70% украинцев поддерживают введение штрафов за пребывание без защитной маски на лице в общественных местах и транспорте.