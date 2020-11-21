С сегодняшнего дня, 21 ноября, в Украине начали действовать штрафы за отсутствие защитной маски на лице во время пребывания в общественном транспорте и общественных зданиях.

Об этом сообщают #Буквы.

Соответствующий закон ВР приняла 6 ноября. Документ дополняет статью 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях частью второй, предусматривающей наложение штрафа от 10 до 15 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 170 до 255 гривен) за пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без надетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно.

Протоколы об административных правонарушениях будут составлять сотрудники Национальной полиции, а также органов государственной санитарно-эпидемиологической службы.

Закон направлен на предотвращение распространения коронавирусной болезни среди граждан Украины.