#Буквы рассказывают, что изменилось.
В частности, адаптивный карантин в Украине продлен до 31 августа 2020 года.
В зависимости от эпидемиологической ситуации все регионы поделили на несколько зон: зеленую, желтую, оранжевую и красную по уровню эпидемической опасности распространения COVID-19.
Как известно, регионом со значительным распространением COVID-19 будет считаться такой, в котором есть хотя бы один из следующих признаков:
- загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем коронавируса, превышает 50%;
- среднее количество тестирований методом ПЦР и иммуноферментного анализа (ИФА) составляет менее 24 тестирований на 100 тыс. населения в течение последних 7 дней;
- коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 составляет более 11% (если из протестированных 100 человек 11 и больше оказались инфицированы, тогда этот показатель превышен);
- показатель динамики возрастания случаев инфицирования COVID-19 составляет более 10% (применяется при регистрации более 8 случаев на 100 тыс. населения суммарно за последние 7 дней).
“Желтый”, “оранжевый” или “красный” уровень опасности может вводиться в регионе, если указанные признаки наблюдаются более пяти дней подряд. Перейти в более “легкую” зону можно после того, как ситуация улучшается три дня подряд.
Каждую пятницу будут проводить заседания комиссии, и определять перечень регионов по зонам.
Правила карантина для каждой из зон
Зеленая зона предусматривает:
- пребывание в общественных зданиях в масках или респираторах;
- проведение массовых мероприятий: не более 1 человека на 5 квадратных метров;
- кинотеатры с заполненностью на 50 %;
- перевозки пассажиров только в пределах сидячих мест.
Желтая зона (+ ограничения зеленой) запрещается:
- посещение учреждений социальной защиты, в которых находятся пожилые люди, кроме тех, которые предоставляют услуги кризисно.
Оранжевая зона (+ ограничения желтой) запрещается:
- деятельность средств размещения (хостелы, туристические базы и т.д.), кроме гостиниц;
- деятельность развлекательных заведений, ресторанов в ночное время;
- плановые госпитализации в больницах;
- спортзалы, фитнес-центры, учреждения культуры;
- прием новых смен в детские лагеря;
- ограничение для массовых мероприятий: 1 человек на 20 квадратных метров и не более 100 человек.
Красная зона (+ ограничения оранжевой), запрещается:
- работа общественного транспорта;
- посещение учебных заведений;
- деятельность ТРЦ, кафе и ресторанов.
Распределение по регионам
К красной зоне, где запрещается даже работа общественного транспорта, отнесли:
- Луцк,
- Тернополь,
- Кицманский район (Черновицкая область).
К “оранжевой” зоне отнесены:
- Волынская область – Луцкий и Любешовский районы;
- Ивано-Франковская область – Ивано-Франковск и Тысменицкий район;
- Львовская область – Львов, Николаевский район, Перемышльский район, Пустомытовский район;
- Тернопольская область – г. Бережаны и Бучацкий район.
К “желтой” зоне отнесли следующие населенные пункты и районы:
- города Винница и Могилев-Подольский, Винницкий, Калиновский, Крыжопольский, Немировский и Тульчинский районы Винницкой области;
- город Нововолынск, Гороховский, Киверцовский, Локачинский, Маневицкий и Турийский районы Волынской области;
- города Житомир, Бердичев, Малин и Новоград-Волынский, Любарский, Пулинский, Романовский и Черняховский районы Житомирской области;
- города Берегово, Мукачево, Ужгород, Хуст, Чоп, Береговский, Великоберезнянский, Виноградовский, Воловецкий, Иршавский, Межгорский, Мукачевский, Перечинский, Раховский, Свалявский, Тячевский, Ужгородский и Хустский районы Закарпатской области;
- город Яремче, Богородчанский, Городенковский, Косовский и Надвирнянский районы Ивано-Франковской области;
- Жолковский, Яворивский и Камянка-Бугский районы Львовской области;
- Бережанский, Гусятинский, Козивский, Лановецкий и Чорткивский районы Тернопольской области;
- Глыбокский, Путильский, Сокирянский, Сторожинецкий и Хотинский районы Черновицкой области.
- Ранее на сайте Кабинета Министров Украины было публиковано постановление о продлении адаптивного карантина, введенного в нашей стране в связи со вспышкой коронавируса, до 31 августа. Так, в зависимости от эпидемической ситуации в регионах Украины, будут установлены “зеленый”, “желтый”, “оранжевый” или “красный” уровень эпидемической опасности распространения коронавируса COVID-19.
- Министерство охраны здоровья Украины меняет критерии для определения стран, которые входят в “красную зону”. С 1 августа список таких стран будет определяться по двум показателям.