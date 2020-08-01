#Буквы рассказывают, что изменилось.

В частности, адаптивный карантин в Украине продлен до 31 августа 2020 года.

В зависимости от эпидемиологической ситуации все регионы поделили на несколько зон: зеленую, желтую, оранжевую и красную  по уровню эпидемической опасности распространения COVID-19.

Как известно, регионом со значительным распространением COVID-19 будет считаться такой, в котором есть хотя бы один из следующих признаков:

  • загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем коронавируса, превышает 50%;
  • среднее количество тестирований методом ПЦР и иммуноферментного анализа (ИФА) составляет менее 24 тестирований на 100 тыс. населения в течение последних 7 дней;
  • коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 составляет более 11% (если из протестированных 100 человек 11 и больше оказались инфицированы, тогда этот показатель превышен);
  • показатель динамики  возрастания  случаев инфицирования COVID-19 составляет более 10% (применяется при регистрации более 8 случаев на 100 тыс. населения суммарно за последние 7 дней).

“Желтый”, “оранжевый” или “красный” уровень опасности может вводиться в регионе, если указанные признаки наблюдаются более пяти дней подряд. Перейти в более “легкую” зону можно после того, как ситуация улучшается три дня подряд.

Каждую пятницу будут проводить заседания комиссии, и определять перечень регионов по зонам.

Правила карантина для каждой из зон

Зеленая зона предусматривает:
  • пребывание в общественных зданиях в масках или респираторах;
  • проведение массовых мероприятий: не более 1 человека на 5 квадратных метров;
  • кинотеатры с заполненностью на 50 %;
  • перевозки пассажиров только в пределах сидячих мест.
Желтая зона (+ ограничения зеленой) запрещается:
  • посещение учреждений социальной защиты, в которых находятся пожилые люди, кроме тех, которые предоставляют услуги кризисно.
Оранжевая зона (+ ограничения желтой) запрещается:
  • деятельность средств размещения (хостелы, туристические базы и т.д.), кроме гостиниц;
  • деятельность развлекательных заведений, ресторанов в ночное время;
  • плановые госпитализации в больницах;
  • спортзалы, фитнес-центры, учреждения культуры;
  • прием новых смен в детские лагеря;
  • ограничение для массовых мероприятий: 1 человек на 20 квадратных метров и не более 100 человек.
Красная зона (+ ограничения оранжевой), запрещается:
  • работа общественного транспорта;
  • посещение учебных заведений;
  • деятельность ТРЦ, кафе и ресторанов.

Распределение по регионам

К красной зоне, где запрещается даже работа общественного транспорта, отнесли:
  • Луцк,
  • Тернополь,
  • Кицманский район (Черновицкая область).
К “оранжевой” зоне отнесены:
  • Волынская область – Луцкий и Любешовский районы;
  • Ивано-Франковская область – Ивано-Франковск и Тысменицкий район;
  • Львовская область – Львов, Николаевский район, Перемышльский район, Пустомытовский район;
  • Тернопольская область – г. Бережаны и Бучацкий район.
К “желтой” зоне отнесли следующие населенные пункты и районы:
  • города Винница и Могилев-Подольский, Винницкий, Калиновский, Крыжопольский, Немировский и Тульчинский районы Винницкой области;
  • город Нововолынск, Гороховский, Киверцовский, Локачинский, Маневицкий и Турийский районы Волынской области;
  • города Житомир, Бердичев, Малин и Новоград-Волынский, Любарский, Пулинский, Романовский и Черняховский районы Житомирской области;
  • города Берегово, Мукачево, Ужгород, Хуст, Чоп, Береговский, Великоберезнянский, Виноградовский, Воловецкий, Иршавский, Межгорский, Мукачевский, Перечинский, Раховский, Свалявский, Тячевский, Ужгородский и Хустский районы Закарпатской области;
  • город Яремче, Богородчанский, Городенковский, Косовский и Надвирнянский районы Ивано-Франковской области;
  • Жолковский, Яворивский и Камянка-Бугский районы Львовской области;
  • Бережанский, Гусятинский, Козивский, Лановецкий и Чорткивский районы Тернопольской области;
  • Глыбокский, Путильский, Сокирянский, Сторожинецкий и Хотинский районы Черновицкой области.

  • Ранее на сайте Кабинета Министров Украины было  публиковано  постановление о продлении адаптивного карантина, введенного в нашей стране в связи со вспышкой коронавируса, до 31 августа. Так, в зависимости от эпидемической ситуации в регионах Украины, будут установлены “зеленый”, “желтый”, “оранжевый” или “красный” уровень эпидемической опасности распространения коронавируса COVID-19.
  • Министерство охраны здоровья Украины меняет критерии для определения стран, которые входят в “красную зону”. С 1 августа список таких стран будет определяться по двум показателям.