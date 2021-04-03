Такое решение было принято на заседании городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщили в Запорожском городском совете.
Отмечается, что Запорожье и Запорожская область остаются в “оранжевой” зоне, однако ситуация ухудшается и количество больных коронавирусом в городе растет. Медицинские учреждения города сейчас имеют свободные места, однако загруженность коек для взрослого населения составляет 82%.
В связи с этим с 3 апреля в Запорожье запрещено:
- прием посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере общественного питания, с 20:00 до 6:00 в будние дни; в выходные дни они имеют право работать только с осуществлением адресной доставки или навынос;
- проведение массовых (культурных, спортивных, развлекательных, социальных, религиозных и т.д.) мероприятий, кроме мероприятий, необходимых для обеспечения работы органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также официальных спортивных мероприятий и матчей игровых видов спорта без зрителей;
- прием посетителей в кинотеатрах, других учреждениях культуры;
- деятельности учреждений, предоставляющих услуги по размещению (кроме гостиниц, санаторно-курортных учреждений, учреждений и организаций, которые предоставляют социальные услуги и т.п.);
- деятельность спортивных залов, фитнес-центров;
- деятельность рынков, кроме продовольственных;
- прием посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере торгового и бытового обслуживания населения, кроме заведений, торгующих товарами на торговых площадях, не менее 60% которых предназначено для торговли продуктами питания, топливом, лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, средствами гигиены и бытовой химией, средствами связи, печатными средствами массовой информации, ветеринарными препаратами, кормами, семенами, средствами защиты растений.
Также разрешена торговая деятельность с осуществлением адресной доставки заказов, деятельность операторов почтовой связи, медицинской, ветеринарной практики, АЗС (без зон питания) и др. Парикмахерские и салоны красоты могут работать по предварительной записи.
Кроме того, детские сады продолжат свою работу, 1-4 классы школ будут учиться очно, с соблюдением карантинных требований, старшие классы – дистанционно. Общественный транспорт будет перевозить пассажиров в соответствии с количеством сидячих мест, с соблюдением карантинных требований.
- С 24 февраля в Украине снова начал действовать адаптивный карантин. В частности, действует эпидемическое зонирование: разделение страны на “зоны карантина” — “зеленую”, “желтую”, “оранжевую” и “красную”.
- 5 марта министр охраны здоровья Украины Максим Степанов заявил, что Украина вступила в третью волну распространения коронавируса COVID-19. Рост заболеваемости прогнозируется уже к концу апреля. Днем ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что не исключает введения в Украине жесткого карантина на фоне роста заболеваемости коронавирусом.
- Максим Степанов впоследствии сообщил, что сейчас нет необходимости вводить общенациональный локдаун (жесткий карантин) из-за ситуации с коронавирусом COVID-19.
- При этом в Министерстве охраны здоровья ожидают очередного повышения уровня заболеваемости коронавирусом и госпитализации в течение ближайшей недели или двух. В МОЗ считают адаптивный карантин “лучшей стратегией” в этой ситуации.
- В Киеве с понедельника, 5 апреля, будет существенно усилен карантин: закроются школы и детсады, а в общественный транспорт, в том числе в метро, будут пускать по спецпропускам.