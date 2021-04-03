С сегодняшнего дня, 3 апреля, в Запорожье будут усилены карантинные ограничения.

Такое решение было принято на заседании городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщили в Запорожском городском совете.

Отмечается, что Запорожье и Запорожская область остаются в “оранжевой” зоне, однако ситуация ухудшается и количество больных коронавирусом в городе растет. Медицинские учреждения города сейчас имеют свободные места, однако загруженность коек для взрослого населения составляет 82%.

В связи с этим с 3 апреля в Запорожье запрещено:

прием посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере общественного питания, с 20:00 до 6:00 в будние дни; в выходные дни они имеют право работать только с осуществлением адресной доставки или навынос;

проведение массовых (культурных, спортивных, развлекательных, социальных, религиозных и т.д.) мероприятий, кроме мероприятий, необходимых для обеспечения работы органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также официальных спортивных мероприятий и матчей игровых видов спорта без зрителей;

прием посетителей в кинотеатрах, других учреждениях культуры;

деятельности учреждений, предоставляющих услуги по размещению (кроме гостиниц, санаторно-курортных учреждений, учреждений и организаций, которые предоставляют социальные услуги и т.п.);

деятельность спортивных залов, фитнес-центров;

деятельность рынков, кроме продовольственных;

прием посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере торгового и бытового обслуживания населения, кроме заведений, торгующих товарами на торговых площадях, не менее 60% которых предназначено для торговли продуктами питания, топливом, лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, средствами гигиены и бытовой химией, средствами связи, печатными средствами массовой информации, ветеринарными препаратами, кормами, семенами, средствами защиты растений.

Также разрешена торговая деятельность с осуществлением адресной доставки заказов, деятельность операторов почтовой связи, медицинской, ветеринарной практики, АЗС (без зон питания) и др. Парикмахерские и салоны красоты могут работать по предварительной записи.

Кроме того, детские сады продолжат свою работу, 1-4 классы школ будут учиться очно, с соблюдением карантинных требований, старшие классы – дистанционно. Общественный транспорт будет перевозить пассажиров в соответствии с количеством сидячих мест, с соблюдением карантинных требований.