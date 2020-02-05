С сегодняшнего дня украинцы смогут обменять водительское удостоверение и получить его после потери или кражи, не выходя из дома.

Об этом сообщила пресс-служба МВД.

“Запустили еще одну новацию е-сервиса от МВД: онлайн заказ замены водительского удостоверения через электронный кабинет водителя. Вход в электронной кабинета водителя – с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП), который очень удобно получить на чип своей ID-карты, а также через Bank-id и Mobile-id”, – сказал глава ведомства Арсен Аваков.

Заместитель главы МВД Сергей Гончаров добавил, что после этого гражданам необходимо только прийти на 2 минуты в территориальный сервисный центр МВД, указанный в их электронном заявлении, и забрать уже готовое удостоверение водителя.

“Вскоре мы планируем расширять функционал, так же работать со свидетельствами о регистрации ТС и еще больше предоставлять электронных административных услуг”, – отметил он.

Отмечается, что гражданин получает уведомление в случае успешной проверки поданного заявления и документов по всем предусмотренным государственными реестрами и базами. Отказ в предоставлении услуги возможен по ряду причин, предусмотренных постановлением Кабинета Министров Украины от 15.11.2019 № 946, которое вносит изменения в Положение о порядке выдачи удостоверений водителя и допуска граждан к управлению транспортными средствами.

С помощью онлайн-сервиса гражданин может заказать:

• обмен водительского удостоверения в случае замены персональных данных;

• получение водительского удостоверения взамен утраченного, похищенного или испорченного;

• замену водительского удостоверения, выданного лицу впервые, по истечении срока его действия (при условии совершения лицом в течение двух лет со дня выдачи удостоверения водителя не более 2 административных нарушений ПДД).

Відновити втрачені водійські права відтепер можна онлайн Арсен #Аваков: Відновити втрачені посвідчення водія відтепер можна онлайн Сьогодні, 5 лютого, Міністерство внутрішніх справ та Державна міграційна служба України презентували ще одну новацію е-сервісу від #МВС: онлайн замовлення заміни посвідчення водія через електронний кабінет водія. Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков розповів, що громадяни зможуть обміняти водійське посвідчення та отримати його після втрати або крадіжки не виходячи з дому. Для цього достатньо мати власний електронний кабінет водія. «Запустили ще одну новацію е-сервісу від МВС: онлайн замовлення заміни посвідчення водія через електронний кабінет водія. Вхід до е-кабінету водія – за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП), який дуже зручно отримати на чип своєї ID-картки, а також через Bank-id та Mobile-id», – сказав Арсен Аваков. Міністр відзначив, що МВС є лідером у справі діджіталізації державних сервісів для громадян. Це значно мінімізує час та сили, які громадяни витрачають на отримання послуг. Опубликовано МВС України Среда, 5 февраля 2020 г.