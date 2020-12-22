В "Слуге народа" больше не планируют отсрочивать фискализацию: введение кассовых аппаратов (РРО) для физлиц-предпринимателей (ФЛП).

Об этом заявил сегодня на итоговой годовой пресс-конференции глава фракции “Слуги народа” Давид Арахамия, сообщают #Буквы.

Таким образом он прокомментировал протесты ФЛП и их требования.

Арахамия напомнил, что Верховная Рада на 1 год отсрочила введение кассовых аппаратов (РРО) для физлиц-предпринимателей (до 1 января 2022 года).

Стоит отметить, что норма об отсрочке не касается предпринимателей, осуществляющих деятельность в сферах с высокими рисками уклонения от налогообложения (“рисковые” виды деятельности). Участники акций протеста, в частности, недовольны таким исключением.

“Мы, честно говоря, вообще не понимаем после того, как мы приняли компромиссный законопроект всеми фракциями, договорились об этом, приняли фактически за один день, какие еще могут быть компромиссы. Я вам честно скажу, что даже в нашей фракции более половины людей считают, что мы слишком компромиссное решение приняли – отпустили куда-то фискализацию на целый год”, – подчеркнул, комментируя эту ситуацию, Арахамия.

По словам нардепа, “есть статистика, что 81% взрослого населения Украины поддерживают фискализацию”.

При этом Арахамия заверил, что нардепы “не теряют возможностей диалога” с ФЛП.

“Поэтому мы не понимаем, в чем могут быть еще какие-то требования. Но мы не теряем возможности диалога. Со всеми организациями было недавно совещание Офиса президента – с региональными ассоциациями и объединениями малых предпринимателей – для того, чтобы понять: возможно мы что-то не заметили. Какую-то большую проблему, которая действительно еще существует. И тогда мы, конечно, можем еще сделать какие-то шаги навстречу”, – заявил он.

Однако Арахамия подчеркнул, что о новой отсрочке фискализации или пересмотре “рисковых групп” речь идти не может.

“Но, если сейчас брать вопрос, будем ли мы еще отсрочивать фискализацию или еще менять эти “рисковые группы”, РРО-группы, – точно не будем”, – сообщил он.

(На видео – с 56:40)