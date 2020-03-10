Об этом сообщила пресс-служба ХОГА.
Гусев отметил, что выступление группы “Степ” в таком формате в помещении облгосадминистрации недопустимо.
По его словам, уволены будут председатель аппарата Владимир Клюцевский, заместитель председателя ХОГА Светлана Чепига и руководство управления культуры.
“Я присутствовал на официальной части. То, что я увидел вчера в сети Интернет, меня неприятно поразило. Считаю выступления в таком формате в помещении ОГА недопустимыми. Служебное расследование планировалось провести в течение 10 дней, но мне было достаточно вчерашнего дня и сегодняшнего утра, чтобы установить виновных”, – отметил Гусев.
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