Глава Херсонской областной государственной администрации Юрий Гусев заявил, что все, кто принимал участие в организации мероприятий к 8 марта в сессионном зале облсовета, будут уволены.

Об этом сообщила пресс-служба ХОГА.

Гусев отметил, что выступление группы “Степ” в таком формате в помещении облгосадминистрации недопустимо.

По его словам, уволены будут председатель аппарата Владимир Клюцевский, заместитель председателя ХОГА Светлана Чепига и руководство управления культуры.

“Я присутствовал на официальной части. То, что я увидел вчера в сети Интернет, меня неприятно поразило. Считаю выступления в таком формате в помещении ОГА недопустимыми. Служебное расследование планировалось провести в течение 10 дней, но мне было достаточно вчерашнего дня и сегодняшнего утра, чтобы установить виновных”, – отметил Гусев.