Норвежская полиция оштрафовала премьер-министра страны Эрну Сольберг за нарушение правил социального дистанцирования, когда она организовывала семейный праздник, чтобы отпраздновать свой день рождения.

Об этом сообщает Reuters.

Начальник полиции Уле Саэруд отметил, что штраф составляет 20 000 норвежских крон (2352 доллара).

В прошлом месяце премьер-министр, занимавшая два срока, извинилась за организацию мероприятия в честь своего 60-летия с участием 13 членов семьи на горном курорте в конце февраля, несмотря на правительственный запрет на собрания более 10 человек.

Саэруд заявил, что в большинстве таких случаев штрафа бы не последовало, но глава правительства – в авангарде работы по введению ограничений.

“Хотя закон для всех один, но не все равны перед законом”, – сказал он.