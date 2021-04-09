Об этом сообщает Reuters.
Начальник полиции Уле Саэруд отметил, что штраф составляет 20 000 норвежских крон (2352 доллара).
В прошлом месяце премьер-министр, занимавшая два срока, извинилась за организацию мероприятия в честь своего 60-летия с участием 13 членов семьи на горном курорте в конце февраля, несмотря на правительственный запрет на собрания более 10 человек.
Саэруд заявил, что в большинстве таких случаев штрафа бы не последовало, но глава правительства – в авангарде работы по введению ограничений.
“Хотя закон для всех один, но не все равны перед законом”, – сказал он.
- Президент Украины Владимир Зеленский, нарушая карантин, отпраздновал день рождения в квартире совладельца студии “Квартал-95” и бизнес-партнера Игоря Коломойского Тимура Миндича в Киеве. По подсчетам журналистов, на вечеринке находилось около 30 гостей, и никто из них не был в защитной маске ни в квартире, ни на выходе из дома, даже садясь в такси.