Об этом в Facebook сообщает конструкторское бюро “Южное”.
Ракета-носитель Vega вывела на орбиту 53 микро и наноспутника: семь микроспутников весом от 15 кг до 150 кг и 46 кубсатов (малые искусственные спутники).
“Эти космические аппараты, которые принадлежат 21 организации из 13 стран, предназначенные для обслуживания различных программ, включая наблюдение за Землей, телекоммуникации, науку, технологии и образование”, – отметили в бюро.
Блок маршевого двигателя РД-843, который используется в составе жидкостной двигательной установки четвертой ступени ракеты Vega, разработало украинское госпредприятие “Южное” и серийно производит Южный машиностроительный завод.
- Ранее сообщалось, что 18 августа SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с очередной партией интернет-спутников Starlink.