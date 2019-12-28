Выходные на Новый год 2020: сколько отдыхаем в январе

Об этом сообщают #Буквы.
Так, как первый день Нового 2020 года приходится на среду (1 января), отработка понедельника и вторника (30 и 31 декабря) переносилась на субботу (21 и 28 декабря).
Кроме того, Рождество Христово восточного обряда украинцы будут праздновать во вторник, поэтому Сочельник (6 января) придется отрабатывать в субботу (11 января).
Таким образом, в честь Нового года выходные продляться с 29 декабря по 1 января, а на Рождество – с 4 января до 7.
- Напомним, что Folk Ukraine приглашает провести новогодние праздники в самом сердце столицы. На гостей ждут концерты известных артистов, развлечения и фотозоне, фудкорты, праздничная ярмарка, что открывается 14 декабря, а также две самые красивые новогодние елки.