Выходные на Новый год 2020: сколько отдыхаем в январе

Во время новогодних и рождественских праздников в январе 2020 года у украинцев будет три дополнительных дня отдыха.

Об этом сообщают #Буквы.

Так, как первый день Нового 2020 года приходится на среду (1 января), отработка понедельника и вторника (30 и 31 декабря) переносилась на субботу (21 и 28 декабря).

Кроме того, Рождество Христово восточного обряда украинцы будут праздновать во вторник, поэтому Сочельник (6 января) придется отрабатывать в субботу (11 января).

Таким образом, в честь Нового года выходные продляться с 29 декабря по 1 января, а на Рождество – с 4 января до 7.