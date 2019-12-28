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Выходные на Новый год 2020: сколько отдыхаем в январе

Во время новогодних и рождественских праздников в январе 2020 года у украинцев будет три дополнительных дня отдыха.

Суббота, 28 декабря 2019, 15:38

Об этом сообщают #Буквы.

Так, как первый день Нового 2020 года приходится на среду (1 января), отработка понедельника и вторника (30 и 31 декабря) переносилась на субботу (21 и 28 декабря).

Кроме того, Рождество Христово восточного обряда украинцы будут праздновать во вторник, поэтому Сочельник (6 января) придется отрабатывать в субботу (11 января).

Таким образом, в честь Нового года выходные продляться с 29 декабря по 1 января, а на Рождество – с 4 января до 7.

  • Напомним, что Folk Ukraine приглашает провести новогодние праздники в самом сердце столицы. На гостей ждут концерты известных артистов, развлечения и фотозоне, фудкорты, праздничная ярмарка, что открывается 14 декабря, а также две самые красивые новогодние елки.

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