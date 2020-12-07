С приближением рождественских и новогодних праздников стоит спланировать свой отдых на эти выходные дни, а поэтому нужно ознакомиться со списком нерабочих дней в Украине.

#Буквы рассказывают, как украинцы будут отдыхать на праздники.

Первый праздничный выходной приходится на 25 декабря в пятницу – это Рождество по григорианскому календарю. С 2017 года 25 декабря является официальным выходным.

Четверг, 31 декабря, будет рабочим днем, но сокращенным на 1 час. А уже с пятницу, 1 января, по воскресенье, 3 января, украинцы будут отдыхать.

Рождество по юлианскому календарю, который отмечается православные, также будет нерабочим днем ​​будет – это четверг, 7 января. Среда, 6 января, будет сокращенным на 1 час рабочим днем.

Чтобы продолжить выходные, власти рекомендуют работодателям перенести рабочий день с пятницы, 8 января, на субботу, 16 января. Таким образом у нас будет 4 выходных подряд: с 7 по 10 число, однако дополнительный день придется отработать.