Председатель парламентской фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия выходит из самоизоляции после получения отрицательного результата теста на коронавирус.

Об этом сообщила пресс-секретарь фракции “Слуга народа” Юлия Палийчук, передает “Интерфакс-Украина”.

“Чувствует себя хорошо. Повторный тест дал отрицательный результат”, – сказала Палийчук.

По ее словам, Арахамия выйдет на работу уже сегодня.

20 ноября Палийчук сообщила, что Арахамия сдал два теста на COVID-19. Первый показал положительный результат, второй – отрицательный. Поэтому лидер фракции, по ее словам, пошел на самоизоляцию, работает дистанционно и ожидает результатов еще одного тестирования.

Напомним, о возвращении к полноценной работе сегодня сообщили президент Владимир Зеленский и председатель его Офиса Андрей Ермак. Они оба получили отрицательные тесты на ковид и оставили “Феофания”, где лечились с 12 ноября.