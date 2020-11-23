Об этом сообщила пресс-секретарь фракции “Слуга народа” Юлия Палийчук, передает “Интерфакс-Украина”.
“Чувствует себя хорошо. Повторный тест дал отрицательный результат”, – сказала Палийчук.
По ее словам, Арахамия выйдет на работу уже сегодня.
20 ноября Палийчук сообщила, что Арахамия сдал два теста на COVID-19. Первый показал положительный результат, второй – отрицательный. Поэтому лидер фракции, по ее словам, пошел на самоизоляцию, работает дистанционно и ожидает результатов еще одного тестирования.
Напомним, о возвращении к полноценной работе сегодня сообщили президент Владимир Зеленский и председатель его Офиса Андрей Ермак. Они оба получили отрицательные тесты на ковид и оставили “Феофания”, где лечились с 12 ноября.
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