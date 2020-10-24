Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что войска республики готовы немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе. Однако армянская сторона должна пообещать, что тоже прекратит огонь.

Об этом Алиев заявил в интервью французской газете Le Figaro.

Президент Азербайджана подчеркнул, что Армения должна согласиться “с базовыми принципами, определенными Францией, Россией и США”. Тогда стороны сядут за стол переговоров для достижения мира в Нагорном Карабахе.

“Мы готовы прекратить действия хоть сегодня. Я уже заявлял об этом в ходе переговоров в Москве 10 октября. Для достижения этого достаточно будет, чтобы Армения прекратила огонь. Именно после этого наступит время действовать для дипломатов”, – сказал президент Азербайджана.

Конфликт в Нагорном Карабахе

Конфликт между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха длится не первое десятилетие. #Буквы рассказывали историю конфликта.

27 сентября этого года стало известно об обстрелах в районе Нагорного Карабаха. Стороны обвиняли друг друга в вооруженных провокациях.

В частности, министр обороны Армении Давид Тоноян заявил, что Азербайджан начал воздушную и ракетную провокацию в направлении Нагорного Карабаха.

В свою очередь власти Азербайджана сообщили, что 27 сентября около 06:00 вооруженные силы Армении обстреляли позиции азербайджанской армии вдоль линии фронта. Сообщалось о гибели и ранении гражданского населения и военнослужащих.

Позднее власти Армении ввели военное положение и объявили всеобщую мобилизацию.

Перед тем военное положение ввел Нагорный Карабах. Лидер непризнанной республики Араик Арутюнян объявил всеобщую мобилизацию лиц старше 18 лет.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о частичной мобилизации в стране 28 сентября.

29 сентября в министерстве обороны Армении заявили об участии турецких самолетов в атаке на армянские населенные пункты. Турция отрицает свое участие в конфликте.

На конец дня 27 сентября в результате боев армянская армия понесла серьезные потери – было уничтожено 22 танка и другой бронетехники, 15 зенитно-ракетных комплексов “ОСА”, 18 беспилотных летательных аппаратов, 8 артиллерийских установок. Потери армянской стороны в живой силе составили более 550 человек убитыми и ранеными.

Совет безопасности ООН призвал Армению и Азербайджан немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе и срочно возобновить переговоры.