С начала 2020 года во время боевых действий против российских оккупантов на Донбассе погибли почти полсотни украинских военнослужащих.

Об этом говорится в ответе Генштаба ВСУ на запрос “BBC News Украина”.

В то же время в Генштабе отмечают существенное уменьшение боевых потерь после начала “полного и всеобъемлющего прекращения огня” (после 27 июля).

В ответе на запрос приведены данные как о боевых, так и о небоевых потерях на Донбассе в 2020 году.

Боевые потери

В течение года в боях на Донбассе погибли 49 украинских воинов (“боевые безвозвратные потери ВСУ”).

Четверо из них погибли уже во время действия “режима прекращения огня”.

Кроме того, за год получили ранения 332 бойца (“боевые санитарные потери ВСУ”). Из них за время перемирия – 15 воинов. Это данные Генштаба по состоянию на 13 декабря.

Как отмечает ВВС, с 13 декабря на Донбассе получили ранения еще трое украинских военных.

Таким образом, количество всех раненых в боях военнослужащих в 2020 году выросло до 335. А раненых за время перемирия – до 18.

“Самыми горячими” участками фронта в Генштабе ВСУ назвали позиции на юге (“Мариупольское направление”), а также участки под Авдеевкой, Попасной и Торецком.

В Генштабе подчеркнули, что “с введением в действие режима прекращения огня интенсивность обстрелов уменьшилась, что повлияло на снижение потерь среди личного состава ВСУ”.

Небоевые потери

Согласно данным Генштаба, количество небоевых потерь военнослужащих за период проведения боевых действий в 2020 году составляет 70 человек (из них с 27 июля – 15 человек).

Речь идет о смерти военных от болезней, несчастных случаев, самоубийств и по другим причинам.

К небоевым потерям относят и гибель бойца 14-й механизированной бригады, который 14 декабря исчез из своего подразделения, а через несколько дней его тело вернула так называемая “народная милиция ЛНР” со следами многочисленных травм.

Потери противника

Как сообщает ВВС со ссылкой на ответ Генштаба, количество потерь противника – “армейских корпусов” террористических организаций “ДНР” и “ЛНР”, в которых воюют также кадровые российские военные, неизвестно.

Командование этих формирований обнародует данные лишь эпизодически.

Например, 23 декабря “народная милиция ЛНР” заявила о гибели от обстрелов двух человек.