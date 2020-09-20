Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

19 сентября во полосах ответственности наших бригад вооруженные подразделения Российской Федерации трижды нарушили режим тишины.

Так, факт нарушения режима прекращения огня было зафиксирован недалеко от населенного пункта Пески, где враг открыл огонь из стрелкового оружия. Вследствие выстрела один военнослужащий ООС получил пулевое сквозное ранение в ногу. Воина госпитализировали, его состояние удовлетворительное.

Еще одно применение противником стрелкового оружия отмечено вблизи Павлополя.