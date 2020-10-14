Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил об освобождении некоторых населенных пунктов в Нагорном Карабахе. Армения признала отступление в двух направлениях.

Об этом сообщают #Буквы.

В среду, 14 октября, Ильхам Алиев объявил об освобождении 8 населенных пунктов в Нагорном Карабахе.

“Отважная Азербайджанская армия освободила от оккупации села Гарадаглы, Хатунбулаг, Гараколлу Физулинского района, села Булутан, Меликджанлы, Кемертюк, Теке, Тагасер Ходжавендского района. Да здравствует Азербайджанская армия! Карабах – это Азербайджан!”, – написал он в своем Twitter.

В тот же день правительство Армении опубликовал обращение премьер-министра Николы Пашиняна к народу, в котором было подтверждено отступление армянской армии в двух направлениях.

“За 18 дней войны наши героические войска отступили немного на северном и южном направлениях. В последние дни противник изменил свою тактику, пытаясь с помощью диверсионных групп создавать путаницу в тылу”, — отметил он.

В то же время Пашинян объявил, что блицкриг Турции и Азербайджана провалился.

Напомним, 9 октября Армения и Азербайджан по итогам многочасовых переговоров по конфликту в Нагорном Карабахе договорились о прекращении огня.

Конфликт в Карабахе

Конфликт между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха длится не первое десятилетие. #Буквы рассказывали историю конфликта.

27 сентября этого года стало известно об обстрелах в районе Нагорного Карабаха. Стороны обвиняли друг друга в вооруженных провокациях.

В частности, министр обороны Армении Давид Тоноян заявил, что Азербайджан начал воздушную и ракетную провокацию в направлении Нагорного Карабаха.

В свою очередь власти Азербайджана сообщили, что 27 сентября около 06:00 вооруженные силы Армении обстреляли позиции азербайджанской армии вдоль линии фронта. Сообщалось о гибели и ранении гражданского населения и военнослужащих.

Позднее власти Армении ввели военное положение и объявили всеобщую мобилизацию.

Перед тем военное положение ввел Нагорный Карабах. Лидер непризнанной республики Араик Арутюнян объявил всеобщую мобилизацию лиц старше 18 лет.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о частичной мобилизации в стране 28 сентября.

29 сентября в министерстве обороны Армении заявили об участии турецких самолетов в атаке на армянские населенные пункты. Турция отрицает свое участие в конфликте.

На конец дня 27 сентября в результате боев армянская армия понесла серьезные потери – было уничтожено 22 танка и другой бронетехники, 15 зенитно-ракетных комплексов “ОСА”, 18 беспилотных летательных аппаратов, 8 артиллерийских установок. Потери армянской стороны в живой силе составили более 550 человек убитыми и ранеными.

Совет безопасности ООН призвал Армению и Азербайджан немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе и срочно возобновить переговоры.