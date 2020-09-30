Соответствующее заявление премьер-министра Георгия Гахарии опубликовано на сайте правительства Грузии.
Премьер подчеркнул, что Грузия “имеет добрососедские отношения с обеими странами, Азербайджаном и Арменией”, а дальнейшая эскалация ситуации “крайне негативно скажется на безопасности всего региона”.
Он призвал сопредседателей Минской группы ОБСЕ и международных участников “максимально использовать имеющиеся возможности для прекращения эскалации и возобновления диалога”.
Также Гахария предложил предоставить платформу для диалога между странами.
“Мы заинтересованы в скорейшем установлении мира в регионе. Грузия готова способствовать этому процессу, в частности, проведя встречу представителей сторон конфликта в Тбилиси с целью диалога”, — говорится в заявлении.
Ранее Канада предложила стать посредником в конфликте между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе.
Конфликт между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха: что происходит?
Конфликт между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область заявила о выходе из Азербайджанской ССР. #Буквы рассказывали историю конфликта.
27 сентября этого года стало известно об обстрелах в районе Нагорного Карабаха. Стороны обвиняли друг друга в вооруженных провокациях.
В частности, министр обороны Армении Давид Тоноян заявил, что Азербайджан начал воздушную и ракетную провокацию в направлении Нагорного Карабаха.
В свою очередь власти Азербайджана сообщили, что 27 сентября около 06:00 вооруженные силы Армении обстреляли позиции азербайджанской армии вдоль линии фронта. Сообщалось о гибели и ранении гражданского населения и военнослужащих.
В настоящее время власти Армении ввели военное положение и объявили всеобщую мобилизацию.
Ранее военное положение ввел Нагорный Карабах. Лидер непризнанной республики Араик Арутюнян объявил всеобщую мобилизацию лиц старше 18 лет.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 28 сентября объявил о частичной мобилизации в стране.
29 сентября в министерстве обороны Армении заявили об участии турецких самолетов в атаке на армянские населенные пункты. Турция отрицает свое участие в конфликте.
- На конец дня 27 сентября в результате боев армянская армия понесла серьезные потери – было уничтожено 22 танка и другой бронетехники, 15 зенитно-ракетных комплексов “ОСА”, 18 беспилотных летательных аппаратов, 8 артиллерийских установок. Потери армянской стороны в живой силе составили более 550 человек убитыми и ранеными.
- Совет безопасности ООН призвал Армению и Азербайджан немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе и срочно возобновить переговоры.
- 30 сентября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина продолжает поддерживать территориальную целостность Азербайджана.