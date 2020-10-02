Об этом президент заявил во время общения с журналистами в Черновицкой области.
Как сообщалось накануне, народный депутат от партии “Слуга народа” Людмила Марченко заявила, что Украина готова оказывать военную помощь Азербайджану в конфликте с Арменией из-за Нагорного Карабаха.
Зеленский, комментируя это заявление, отметил, что оно не является официальным и принимать такие решения должен Глава государства, а не народный депутат.
В этом ключе он отметил, что, по его мнению, народные депутаты время от времени “говорят такое, что нельзя, чтобы попадало в СМИ”.
Президент подчеркнул, что Украина не рассматривает вопрос оказания помощи ни одной из сторон, но выступает в поддержку Азербайджана.
“Вопрос не может даже такой подниматься (о помощи одной из сторон конфликта — ред.). Мы призываем к диалогу между Азербайджаном и Арменией, призываем к деэскалации этого конфликта. Но хочу вам сказать, что действительно у нас, что касается отношения с Азербайджаном, то они в последние два года особенные … Это правда… Они очень серьезные, мощные и в экономическом направлении, и геополитическом.
Мы поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Азербайджана и они так же всегда, когда мы говорим о Крыме, говорят, что это была аннексия, и поддерживают нашу целостность территориальную и суверенитет. Здесь мы поддерживаем друг друга”, — сказал он.
Конфликт между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха: что происходит?
Конфликт между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область заявила о выходе из Азербайджанской ССР. #Буквы рассказывали историю конфликта.
27 сентября этого года стало известно об обстрелах в районе Нагорного Карабаха. Стороны обвиняли друг друга в вооруженных провокациях.
В частности, министр обороны Армении Давид Тоноян заявил, что Азербайджан начал воздушную и ракетную провокацию в направлении Нагорного Карабаха.
В свою очередь власти Азербайджана сообщили, что 27 сентября около 06:00 вооруженные силы Армении обстреляли позиции азербайджанской армии вдоль линии фронта. Сообщалось о гибели и ранении гражданского населения и военнослужащих.
В настоящее время власти Армении ввели военное положение и объявили всеобщую мобилизацию.
Ранее военное положение ввел Нагорный Карабах. Лидер непризнанной республики Араик Арутюнян объявил всеобщую мобилизацию лиц старше 18 лет.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 28 сентября объявил о частичной мобилизации в стране.
29 сентября в министерстве обороны Армении заявили об участии турецких самолетов в атаке на армянские населенные пункты. Турция отрицает свое участие в конфликте.
- На конец дня 27 сентября в результате боев армянская армия понесла серьезные потери – было уничтожено 22 танка и другой бронетехники, 15 зенитно-ракетных комплексов “ОСА”, 18 беспилотных летательных аппаратов, 8 артиллерийских установок. Потери армянской стороны в живой силе составили более 550 человек убитыми и ранеными.
- Совет безопасности ООН призвал Армению и Азербайджан немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе и срочно возобновить переговоры.
- 30 сентября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина продолжает поддерживать территориальную целостность Азербайджана.