Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина не рассматривает возможности оказания помощи ни одной из сторон конфликта в Нагорном Карабахе.

Об этом президент заявил во время общения с журналистами в Черновицкой области.

Как сообщалось накануне, народный депутат от партии “Слуга народа” Людмила Марченко заявила, что Украина готова оказывать военную помощь Азербайджану в конфликте с Арменией из-за Нагорного Карабаха.

Зеленский, комментируя это заявление, отметил, что оно не является официальным и принимать такие решения должен Глава государства, а не народный депутат.

В этом ключе он отметил, что, по его мнению, народные депутаты время от времени “говорят такое, что нельзя, чтобы попадало в СМИ”.

Президент подчеркнул, что Украина не рассматривает вопрос оказания помощи ни одной из сторон, но выступает в поддержку Азербайджана.

“Вопрос не может даже такой подниматься (о помощи одной из сторон конфликта — ред.). Мы призываем к диалогу между Азербайджаном и Арменией, призываем к деэскалации этого конфликта. Но хочу вам сказать, что действительно у нас, что касается отношения с Азербайджаном, то они в последние два года особенные … Это правда… Они очень серьезные, мощные и в экономическом направлении, и геополитическом. Мы поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Азербайджана и они так же всегда, когда мы говорим о Крыме, говорят, что это была аннексия, и поддерживают нашу целостность территориальную и суверенитет. Здесь мы поддерживаем друг друга”, — сказал он.

Конфликт между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха: что происходит?

Конфликт между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область заявила о выходе из Азербайджанской ССР. #Буквы рассказывали историю конфликта.

27 сентября этого года стало известно об обстрелах в районе Нагорного Карабаха. Стороны обвиняли друг друга в вооруженных провокациях.

В частности, министр обороны Армении Давид Тоноян заявил, что Азербайджан начал воздушную и ракетную провокацию в направлении Нагорного Карабаха.

В свою очередь власти Азербайджана сообщили, что 27 сентября около 06:00 вооруженные силы Армении обстреляли позиции азербайджанской армии вдоль линии фронта. Сообщалось о гибели и ранении гражданского населения и военнослужащих.

В настоящее время власти Армении ввели военное положение и объявили всеобщую мобилизацию.

Ранее военное положение ввел Нагорный Карабах. Лидер непризнанной республики Араик Арутюнян объявил всеобщую мобилизацию лиц старше 18 лет.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 28 сентября объявил о частичной мобилизации в стране.

29 сентября в министерстве обороны Армении заявили об участии турецких самолетов в атаке на армянские населенные пункты. Турция отрицает свое участие в конфликте.